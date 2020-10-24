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    首頁　>　生活

    北市聯醫週六上午 加開幼兒流感疫苗門診

    台北市立聯合醫院從10月24日起，12區院外門診將加開週六上午嬰幼兒流感疫苗門診，圖為一般民眾到聯醫施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    台北市立聯合醫院從10月24日起，12區院外門診將加開週六上午嬰幼兒流感疫苗門診，圖為一般民眾到聯醫施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    2020/10/24 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年公費流感疫苗施打踴躍，台北市公費疫苗集中於12區健康服務中心院外門診施打，每日配發100劑。台北市立聯合醫院從10月24日起，12區院外門診將加開週六上午嬰幼兒疫苗門診，每診提供100劑疫苗、打完為止，提高幼兒疫苗接種率。

    提高幼兒流感疫苗接種率

    聯醫副總院長璩大成表示，考量媽媽帶孩子早起排隊打疫苗比較辛苦，且幼托機構暫停設站等因素，出現幼兒疫苗接種率相較去年同期還低，因此在庫存擠出疫苗劑量，週六加碼專門施打幼兒。

    衛生局科長余燦華說，到10月21日為止，幼兒疫苗施打3萬2000劑，較去年4萬1000劑減少將近9000劑，因此盤點庫存疫苗提供1萬劑疫苗，全供幼兒施打。

    聯醫表示，各院外門診部將加開週六上午嬰幼兒疫苗，施打對象為年齡滿6個月到國小入學前，掛號時間為週六上午8時30分至11時，施打時請攜帶兒童健康手冊及健保卡。

    近來韓國傳出有民眾接種流感疫苗後死亡，媒體問是否擔心影響國內民眾施打意願，璩大成喊話，相信衛生單位、醫院也都精準知道，不用擔心，有人可能好奇有的疫苗只能大人施打，難道是效果與成分不一樣嗎？其實不是，是廠商出廠時的受測對象，沒把幼兒族群納入試做範圍，但專業上不必擔心。

    璩大成說，每年疫苗施打後，不管各種疫苗都有類似新聞事件，專業都會去釐清、保護民眾安全，從統計學機率來看，正常人也會發生急症，不小心在打完針後發生，是否也要算在疫苗上？他說，專家會嚴謹討論，施打疫苗行之多年，有效性、安全性自有公判。

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