「北美館長記過就好」柯失言道歉

2020/10/24 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立美術館現正展出「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」，其中藝術家梅丁衍以諷刺手法，用負面成語稱呼與我斷交國家，引來市議員羅智強、游淑慧批評，市長柯文哲當時回應，「把林平（北美館長、總策展人）記過就好了」。不料惹怒藝術界，市議員洪健益昨質詢提到，藝術文化界人士紛紛抗議，促柯道歉，柯對此表示，「我用詞造成大家誤會，我還是要道歉。」

藝文界怒批尊嚴遭踐踏

柯文哲昨赴市議會進行專案報告，洪健益指出，柯一句「館長記過就好了」，引起藝術文化界反彈，是不是嫌票太多，故意把文化界的選票推走？柯回應，「我的態度是表明，又不是要包庇誰。」

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感嘆北市仍在文化蠻荒時代

洪健益接著秀出胡朝聖、簡秀枝等知名藝術人士臉書內容，簡秀枝貼文指「既缺乏對台灣當代藝術的認識，又沒有幽默感，令人扼腕嘆息」，胡朝聖PO文不滿表示，「台北市民選出國際級沒有文化水準的市議員游淑慧和一起隨著民意代表霸凌美術館館長的丟臉市長柯文哲，踐踏藝術工作者的尊嚴做了最糟的示範。」胡還感嘆，北市還依然在文化蠻荒時代。

洪健益說，北美館長在藝術界有非常高的評價，柯公然呼應或草率回答議員質詢，得罪多少人，做市長這麼久、甚至要選總統的人，還把文化界的選票往外推，好歹也考慮一下副市長黃珊珊（意指2022市長選舉）。

柯文哲說，「我沒有包庇誰，有錯就記過」，洪健益隨即說，沒人說你包庇，但你回答議員，讓藝術界全跳起來，也讓他電話接不完。洪問，「要不要跟藝術界道歉？」柯說，「我用詞可能方法不好，但態度坦然。」洪健益勸柯，趕快道歉止血，柯才說，可以、可以，但他要先聲明有錯就記過，「我用詞造成大家誤會，我還是要道歉。」

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