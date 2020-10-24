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    首頁　>　生活

    北市府找網紅行銷商圈 花70萬讚數沒破百

    2020/10/24 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕疫情重創台北市觀光產業，商圈、夜市人潮大幅減少，台北市商業處今年舉辦商圈嘉年華邀請6名網紅行銷13處商圈，但市議員王鴻薇指出，6名網紅的粉絲並不多，且對商圈的行銷文章，讚數及分享數少到只有2位數、甚至是0個，痛批市府根本就是在亂花錢。

    商業處：有超過23萬人次的觸及數

    商業處長高振源說，邀請的網紅是針對商圈屬性，採精準行銷方式，像是美食為主的商圈找美食網紅，讓廣告宣傳效果能擴大，雖一場投入經費約6萬元，但網紅會到現場直接體驗後，介紹商圈特色、當地美食店家等，並分享給粉絲傳播，可從後台查得目前總計已有超過23萬人次的觸及數。

    王鴻薇昨在議會財建部門質詢指出，6位網紅臉書最多的是追蹤人數22萬人，IG是6萬人，但最少的是臉書追蹤4600人、IG只有226人，其中一網紅發文按讚人數27人，僅1則留言。

    6網紅僅各發一篇文 有人分享數掛0

    王表示，商業處檢核宣傳效益，竟是將這些網紅的追蹤人數加起來，宣稱觸及達數十萬人，但這些臉書宣傳文章，發現有一半的讚數不到100個，甚至分享數是0，商業處邀請6位網紅，僅參加活動和發一篇文章，竟然就要花到70萬元，宣傳效益低，北市府難道是錢太多？

    網紅效益差 議員批市府亂花錢

    王鴻薇也說，商業處花70萬元給市長柯文哲、台北市議員羅智強或邱威傑（呱吉），效果可能都還比較好，她要求市府檢討行銷成果，如果宣傳效益這麼慘的話，未來還不如把錢拿來實質補貼商家。

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