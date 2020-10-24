中央補助市長搶買單 議員請命：全市學校一起買

立委前腳爭取中央預算「媽媽市長」後腳搶買單，議會怒批，要買全市一起買。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/24 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立院副院長蔡其昌與議員謝志忠，日前赴南陽國小會勘，並向中央爭取1400萬元建設經費，不料，自稱「媽媽市長」的台中市長盧秀燕，後腳也去會勘，還說等不及中央補助，中市政府要全額買單； 昨天市議會教育文化業務質詢時，被議員痛批「市長搶買單」，破壞預算補助原則，議員還替其他學校請命，有6億餘元經費未決，請媽媽市長「要買一起買」，不要大小眼（見圖，記者蘇孟娟攝）。教育局長楊振昇則說，是中央來不及撥付補助款，市長才決定自行補助，都是以教育為重。

指各校尚缺6億餘元改善經費

包括市議員施志昌、林祈烽、王立任、江肇國等人質疑，「媽媽市長」搶買單的意義何在？眾人列舉出，全市學校各項等待中央承諾補助經費改善的項目表，總計需要6億餘元預算，迄今還沒有下落，希望「媽媽市長」一併買單。

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獨厚南陽國小? 為東陽國小叫屈

施志昌還說，大甲東陽國小也有改善設施需求，教育局卻說有困難，希望改向中央申請經費，南陽國小卻能在中央已同意補助下，另外再獲得市府1400萬元補助，「學校名字差一個字，命運竟差很大」。

施志昌說，台中市預算僧多粥少，過去學校都是排隊等候，現在變成用排的根本排不到，要找議員、找立委才行，沒想到找立委、找議員還不夠，還有市長會搶著買單，他質疑學校經費分配沒有制度化，還是市長可想給誰就給誰？

教局長表示是中央來不及撥款

副市長令狐榮達表示，市長對於各校均持續關心，會依情節輕重緩急，排定補助優先順序；楊振昇則說，南陽國小新校舍因10月30日完工，但中央來不及撥付補助款完成內部設施，市長才決定自行補助，一切以教育為重。

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