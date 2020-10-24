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    校徽變商標 樹義國小校長移送調查

    樹義國小校徽變註冊商標還無償授權，制服商被求償，中市議員批涉圖利。（記者蘇孟娟攝）

    樹義國小校徽變註冊商標還無償授權，制服商被求償，中市議員批涉圖利。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/24 05:30

    制服廠商被控侵權 須賠49.6萬

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕校徽變註冊商標？台中市議員張耀中等人23日爆料說，樹義國小獨創，把學校校徽變註冊商標，還無償授權給特定的第三人，導致制服業者被控侵權，須賠49.6萬元，議員痛批校長涉不當圖利； 樹義國小校長張聖宗被點名上台備詢，他強調過程依法辦理，沒有圖利他人。議員要求中市政府送政風調查，教育局長楊振昇說，將送政風單位依法調查。

    廠商陳情 上千件校服被扣押

    張耀中指出，樹義國小2015年間將校徽註冊為商標，更在校徽註冊公告日，即授權特定人使用，特定人以此要求制服廠商，須獲授權才能製售， 因此，有賣該校制服多年的廠商被告侵權，2月被求償49.6萬元。

    張耀中與謝志忠痛批，全市235所國小，僅樹義國小將校徽註冊為商標，該校竟將公資產無償授權特定人，再向制服商求償，做穩賺生意，但賠償金流向何處？議員合理懷疑不當圖利特定人。

    校長喊冤依程序辦理 未圖利

    遭求償的制服商，昨天也在張耀中協助下受訪，感嘆上千件校服被扣押，損失總計約300多萬元。

    張聖宗強調，學校服裝委員會決議將與校徽相似的圖形註冊商標，取得授權才能製售制服，以把關品質，授權對象經服委會決議，他不認識，也無從決定，從2015年11月授權，因事後衍生興訟等事件，2018年11月起已終止授權；他強調依法定程序辦理，沒圖利特定人。

    議員批涉圖利 教局送政風單位查處

    張耀中及謝志忠不滿校長將責任全推給服委會，要求教育局立即展開政風調查； 中市副市長令狐榮達與教育局長楊振昇均表示，將請政風單位調查。

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