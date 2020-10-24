跨部會協商／立院下週美豬再攻防 政院定調國產豬不用萊劑

立法院院會，立法院國民黨團、民眾黨團、時力黨團昨在立法院會提出多項公決案，表決未通過。（記者王藝菘攝）

2020/10/24 05:30

〔記者李欣芳、陳昀、彭琬馨／台北報導〕立法院下週將進行開放萊豬的行政命令審查攻防，行政院昨邀集衛福部、農委會、經濟部、財政部等多個部會首長及高層官員會商，整合統一宣傳口徑，並政策定調，在政府已訂定萊克多巴胺安全容許量下開放美豬進口，確保國產豬不使用萊劑，國軍官兵伙食鼓勵使用國產豬，學生營養午餐一律不使用萊豬。

立法院國民黨團、民眾黨團、時力黨團昨在立法院會提出多項公決案，包含要求政府重新發包健康風險評估報告、海關進口必須單獨編製貨品號列等，三黨團在表決時互相支持，仍不敵民進黨團多數優勢而遭否決。國民黨團隨即在議場外開記者會抗議，立委林奕華、蔣萬安批評民進黨將民意踩在腳下，「國人會牢記這一刻，到底是誰在捍衛食安、誰在危害國人健康」。

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為反對政府開放進口美國萊豬，國民黨將號召民眾上街參加「秋鬥」，對此，農委會主委陳吉仲表示，任何活動農委會都尊重，目前豬肉外銷比起去年同期創新高，且生鮮豬肉不只外銷，國內市場的價格也維持穩定，農委會會配合衛福部把所有清楚標示做好，台灣豬標章下個月就會開放申請。

立法院經濟委員會下週一先舉辦公聽會後，下週三與五個委員會聯席審查農委會攸關進口含萊劑美豬公告，立院衛環委員會下週四則排審與衛福部有關的八個行政命令。

知情官員表示，國民黨立院黨團近來在立院到處點燃美豬戰火，砲火掃向教育部與國防部等部會，要求學校營養午餐與國軍伙食都不能使用萊豬，甚至要求財政部增列進口萊豬貨號，許多部會都感受在野黨立委的步步進逼，因此除衛福部與農委會等主責部會外，有必要邀相關部會共同會商，加強整合與協調，政策齊一步調。

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