池上秋收稻穗藝術節／今明登場 總統朝聖鄉親場

池上秋收稻穗藝術節鄉親場桑布伊演唱。（記者黃明堂攝）

2020/10/24 05:30

〔記者黃明堂、吳孟倫／台東報導〕台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的「2020池上秋收稻穗藝術節」，是台灣以民間力量翻轉鄉鎮的典範，今、明兩天於池上登場，昨天舉辦「鄉親場」、池上居民免費入場，不僅吸引2200名鄉親同歡，就連總統蔡英文也到場，是首位參加的元首，主持人曾寶儀大呼：「12年後終於等到妳！」

池上秋收稻穗藝術節今年邁入第12年，今年的秋收季很不一樣，除因疫情而管制體溫、人人戴口罩，更因首次有總統到場，加強安檢。

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桑布伊和盧廣仲開唱

秋收稻穗藝術節首日有桑布伊和盧廣仲、張震嶽等歌手演出，明天則有艾怡良、A Lin和茄子蛋。空曠大稻田中，聽眾吹著風、淋著小雨，仍然沉醉。蔡總統戴著口罩入場，向群眾揮手後安靜入座，聆聽桑布伊演唱《土地的力量》、《擁抱》、《跟著走》等卑南族歌曲，原本排定只聽3首，但總統聽完4首歌才離席，全程未致詞。

隨後登場的盧廣仲一上台，全場尖叫，張震嶽為壓軸嘉賓，演唱多首膾炙人口的歌曲，可惜因雨勢過大，表演提前終止，但觀眾仍報以熱烈掌聲。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，「要維持池上這樣的美景百年不變，在地人心中都很惶恐，可是池上的鄉民責無旁貸，我們除了辦秋收，更希望大家和我們一起愛護池上這片土地。

蔡英文總統首度參加池上秋收稻穗藝術節。（記者吳孟倫攝）

總統蔡英文出席池上秋收音樂季向大家揮手。（記者黃明堂攝）

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