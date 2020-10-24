為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    池上秋收稻穗藝術節／今明登場 總統朝聖鄉親場

    池上秋收稻穗藝術節鄉親場桑布伊演唱。（記者黃明堂攝）

    池上秋收稻穗藝術節鄉親場桑布伊演唱。（記者黃明堂攝）

    2020/10/24 05:30

    〔記者黃明堂、吳孟倫／台東報導〕台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的「2020池上秋收稻穗藝術節」，是台灣以民間力量翻轉鄉鎮的典範，今、明兩天於池上登場，昨天舉辦「鄉親場」、池上居民免費入場，不僅吸引2200名鄉親同歡，就連總統蔡英文也到場，是首位參加的元首，主持人曾寶儀大呼：「12年後終於等到妳！」

    池上秋收稻穗藝術節今年邁入第12年，今年的秋收季很不一樣，除因疫情而管制體溫、人人戴口罩，更因首次有總統到場，加強安檢。

    桑布伊和盧廣仲開唱

    秋收稻穗藝術節首日有桑布伊和盧廣仲、張震嶽等歌手演出，明天則有艾怡良、A Lin和茄子蛋。空曠大稻田中，聽眾吹著風、淋著小雨，仍然沉醉。蔡總統戴著口罩入場，向群眾揮手後安靜入座，聆聽桑布伊演唱《土地的力量》、《擁抱》、《跟著走》等卑南族歌曲，原本排定只聽3首，但總統聽完4首歌才離席，全程未致詞。

    隨後登場的盧廣仲一上台，全場尖叫，張震嶽為壓軸嘉賓，演唱多首膾炙人口的歌曲，可惜因雨勢過大，表演提前終止，但觀眾仍報以熱烈掌聲。

    池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，「要維持池上這樣的美景百年不變，在地人心中都很惶恐，可是池上的鄉民責無旁貸，我們除了辦秋收，更希望大家和我們一起愛護池上這片土地。

    蔡英文總統首度參加池上秋收稻穗藝術節。（記者吳孟倫攝）

    蔡英文總統首度參加池上秋收稻穗藝術節。（記者吳孟倫攝）

    總統蔡英文出席池上秋收音樂季向大家揮手。（記者黃明堂攝）

    總統蔡英文出席池上秋收音樂季向大家揮手。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    iPhone12開賣「太平洋藍」最夯 頭香果粉上週六開始排隊
    2020/10/23 07:49

    iPhone12開賣「太平洋藍」最夯 頭香果粉上週六開始排隊

    萬歲俱樂部！清水區海濱里255位銀髮族 歡慶重陽節
    2020/10/23 08:31

    萬歲俱樂部！清水區海濱里255位銀髮族 歡慶重陽節

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播