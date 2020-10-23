前瞻大進補 雲林明年度總預算增59億

雲林達成國中小班班有冷氣目標，但因提早達成，縣府擔心中央補助款會生變數。（記者詹士弘攝）

2020/10/23 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕受惠於中央前瞻建設補助水利、教育等經費，雲林縣府明年度總預算高達366億元，較今年度增加逾59億元，成長19.33%，其中歲入歲出短絀8億3842萬餘元，累計舉債將達153億8471萬餘元。

河川、排水建設 增逾15億

縣府表示，明年度歲出預算為365億9130萬元、歲入為357億5287萬元，受惠於前瞻建設補助，在經濟發展支出上增加23億6928萬餘元，其中攸關河川及區域排水整體改善計畫中防洪綜合治理工程費及用地經費共增加12億9980萬元；縣市管河川及區域排水整體改善計畫增加2億4652萬餘元；水產養殖排水增加6666萬餘元；環境道路養護改善計畫經費增加1億2千萬元；農地重劃區農水路改善工程增加1億元。

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班班有冷氣政策 預算10.7億

在教育方面，配合中央班班有冷氣政策，在公立高級學校電力系統改善及冷氣裝設計畫，增加預算10億7247萬元，擴大2至4歲發放育兒津貼，增加1億850萬元；改善國小兒童遊戲場增加1億1400萬元；興建高中宿舍增加7229餘萬元；配合舉辦全民運動會，增加1億625萬元充實運動環境。

縣府主計處長蔡蓮日表示，行政院長蘇貞昌7月宣布要投入323億元改善國中小電力設備，並在2022年前完成教室冷氣裝設，縣府已接獲補助公文，並將經費編入預算，但雲林縣「超前部署」，去年起就推動全縣國中小裝冷氣，今年5月已完成「班班有冷氣」政策，將以4年時間分期支付裝設經費4億多元，由於雲林冷氣已裝好，擔心中央經費補助有變數，希望縣籍立委能幫雲林守住這筆預算，減輕縣庫壓力。

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