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    首頁　>　生活

    領先全國放流水再利用 雲科工廠商通水

    雲林科技工業區污水廠放流水標準比國家規定嚴格，鼓勵廠商在製程允許，可向污水廠申請放流水再利用。（記者黃淑莉攝）

    雲林科技工業區污水廠放流水標準比國家規定嚴格，鼓勵廠商在製程允許，可向污水廠申請放流水再利用。（記者黃淑莉攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技工業區積極推動綠色節能，率全國工業區之先，開辦工業區污水廠放流水再利用（見圖，記者黃淑莉攝），現有一家通水，一年可省1萬8000公噸水；雲科工服務中心主任許文見表示，目前還有3、4家廠商有意願設置水資源循環再利用設備，正在洽談中。

    許文見指出，為減輕用水壓力，經濟部以開發額外水源為重要工作，其中工業區所屬全國各地工業區，推動污水廠放流水提供廠商循環再利用，即區內廠商取用污水廠的放流水作為水源，增加水資源循環再利用。

    年省1.8萬噸水 約4家擬跟進

    許文見表示，雲科工現有廠商100多家，其中大北勢區污水廠每天處理近萬公噸的污水，該廠放流水的標準比國家標準更嚴格，直接放流掉非常可惜，提供給廠商再利用不僅是循環經濟，更能節省水資源。

    許文見說，目前申請放流水再利用廠商為海德魯材料公司，相關管線設備都完成，且在日前通水，將做製程中冷卻水使用，初期申請每日使用50公噸，過程中變蒸氣蒸發不會有廢水，廠商一年可節省1萬8000噸自來水及水費。

    只需支付管線設備建置費用

    許文見表示，因水情吃緊，水利署評估開徵耗水費，若廠商能將放流水再利用，也可減少耗水費，廠商在製程允許情況下，歡迎踴躍向污水廠提出申請，只需支付管線設備建置費用，放流水可免費取用。

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