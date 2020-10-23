淡海輕軌虧損 侯友宜︰比去年成長53％

新北市長侯友宜指出，淡海輕軌今年營運已較去年成長53％。（新北捷運公司提供）

2020/10/23 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌的載客量不如預期，審計單位指2019年的決算已虧損1億7333萬餘元，新北市議員鄭宇恩昨天質詢說，淡海輕軌每天的平均載客量僅有9026人，與當初綜合規劃評估的4.4萬人相差很大，當初規劃在沿線的4件土地聯合開發案，如今只剩2件，她擔心台北市長柯文哲所說的「虧到不省人事」一語成真；市長侯友宜表示，今年營運量已比去年成長53％，但還有很大的努力空間。

議員︰4件聯開案只剩2件

鄭宇恩指出，淡海輕軌虧損累累，主因是載客人次、淡海新市鎮開發都不如預期，當初規劃的4處土地聯合開發案只剩2處，損失約20億元。侯友宜表示，當初載客量的評估是包含綠山線、藍海線的總計，會繼續推動土地開發案。

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新北市捷運工程局指出，原先規劃的4處開發案，分別是淡金路與坪頂路口的「G1A」站、淡金路二段與濱海路一段路口的「G4站」、新市六路和沙崙路口的「機廠站」、中正路二段51巷口的「B6站」， 「G1A」站因涉及竹圍都市計畫通盤檢討的保護區，無法變更為建地才無法開發；機廠站位於飛彈基地的限高範圍內，考量都市計畫變更不確定性與開發效益降低，才不辦開發。

「G4站」屬於中央用地，正在辦理都市計畫變更，將從倉儲用地變更為產專區，最快在明年都市計畫發布後辦理開發，打造轉運設施、outlet、辦公室等；「B6站」土地面積7600平方公尺，目前是停車場用地，未來1樓規劃為轉運中心，2到3樓為零售商場及特色店街，4樓以上為住宅和觀光旅館。

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