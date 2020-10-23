為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡海輕軌虧損 侯友宜︰比去年成長53％

    新北市長侯友宜指出，淡海輕軌今年營運已較去年成長53％。（新北捷運公司提供）

    新北市長侯友宜指出，淡海輕軌今年營運已較去年成長53％。（新北捷運公司提供）

    2020/10/23 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌的載客量不如預期，審計單位指2019年的決算已虧損1億7333萬餘元，新北市議員鄭宇恩昨天質詢說，淡海輕軌每天的平均載客量僅有9026人，與當初綜合規劃評估的4.4萬人相差很大，當初規劃在沿線的4件土地聯合開發案，如今只剩2件，她擔心台北市長柯文哲所說的「虧到不省人事」一語成真；市長侯友宜表示，今年營運量已比去年成長53％，但還有很大的努力空間。

    議員︰4件聯開案只剩2件

    鄭宇恩指出，淡海輕軌虧損累累，主因是載客人次、淡海新市鎮開發都不如預期，當初規劃的4處土地聯合開發案只剩2處，損失約20億元。侯友宜表示，當初載客量的評估是包含綠山線、藍海線的總計，會繼續推動土地開發案。

    新北市捷運工程局指出，原先規劃的4處開發案，分別是淡金路與坪頂路口的「G1A」站、淡金路二段與濱海路一段路口的「G4站」、新市六路和沙崙路口的「機廠站」、中正路二段51巷口的「B6站」， 「G1A」站因涉及竹圍都市計畫通盤檢討的保護區，無法變更為建地才無法開發；機廠站位於飛彈基地的限高範圍內，考量都市計畫變更不確定性與開發效益降低，才不辦開發。

    「G4站」屬於中央用地，正在辦理都市計畫變更，將從倉儲用地變更為產專區，最快在明年都市計畫發布後辦理開發，打造轉運設施、outlet、辦公室等；「B6站」土地面積7600平方公尺，目前是停車場用地，未來1樓規劃為轉運中心，2到3樓為零售商場及特色店街，4樓以上為住宅和觀光旅館。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量 影片

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務
    2020/10/22 08:29

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播