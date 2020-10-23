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    《高雄》找替代水源 水利局爭設岡山橋頭再生水廠

    臨海污水暨再生水廠將於明年10月完工。（記者陳文嬋攝）

    臨海污水暨再生水廠將於明年10月完工。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/23 05:30

    函文水利署爭取 穩定產業用水 力拚3年供水

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕面對南台灣水情嚴峻，每年可能的缺水危機，高市府水利局為推動橋頭科學園區開發，函文水利署爭取興建岡山橋頭再生水廠，力拚3年完成供水，將是產業最佳替代水源，有助於穩定南台灣供水。

    確保橋科用水 林欽榮指示規劃

    高雄沒有大型水庫，仰賴河川供應民生、產業用水，近年來氣候異常，河川水源不穩定，常因枯水期雨量不足，造成缺水問題，今年沒有颱風登陸，南台灣水情嚴峻。

    水利局推動水資源再利用跑第一，除催生全國首座鳳山溪再生水廠，開創國內再生水里程碑，榮獲促參案金擘獎、國家卓越建設獎肯定外，全國第2座的臨海污水暨再生水廠也將於明年10月完工。

    市長陳其邁上任後，全力推動橋頭科學園區開發，副市長林欽榮指示水利局因應未來橋科需求，規劃再生水可行性，水利局函文水利署爭取興建岡山橋頭再生水廠。局長蔡長展表示，將力拚3年完成供水，透過水資源多元開發，穩定高雄產業用水，也為高雄未來發展打下良好基礎。

    日供萬噸再生水 分2期興建完成

    水利局表示，岡山橋頭污水處理廠完工2年多，榮獲2020建築園冶獎，用戶接管率17.3%，每日污水處理量7000多噸，尚不足產生再生水，除了加速推動污水下水道用戶接管，也將截流典寶溪、青埔溝，作為再生水水源因應。

    值得一提的是，岡山橋頭再生水廠用地有限，將採立體化方式興建，規劃每日最大量2萬噸，首期每日供應1萬噸再生水，將分2期興建完成。

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