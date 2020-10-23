《桃園》營建剩餘土石方自治條例 議員提修正草案

2020/10/23 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨起展開為期9天的臨時會，主要是議案審查，議員劉安祺提出「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」第4、5、7條修正草案，要將現行合法登記砂石碎解洗選場等行業，可轉換為土石方資源堆置處理場，對此，市府都市發展局長盧維屏認為，並未考量市府管理能力及市場胃納量，若貿然通過，將拒絕執行。

劉安祺說，修法是配合中央政策，六都中僅桃園市沒有修法，原本都發局該做的工作，如今由議員提案，局長還拉高姿態，根本不適任。

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都發局：未考量管理機制

劉的提案獲得跨黨派13位議員連署，以往對土資場諸多限制，例如，設置基地其外緣地界與鄉村區、住家5戶以上（以門牌計之），都增列「既設合法工廠登記者不在此限」；另，收容營建剩餘土石方為原料者，經核准後可作為收容處理場所，原本只有合法登記的砂石碎解洗選場等6種處理所，增加「其他回收再利用處理場所」。

盧維屏表示，土資場涉及的利潤非常龐大，市府無意圖利現有的土資場，但要開放哪些行業、怎樣開放？都是需要討論凝聚共識，最重要的是要考量管理機制是否完備、市場胃納量等，要有科學數據，才能進行政策推動，如果是業者找議員提案就要市府照辦，將拒絕執行。

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