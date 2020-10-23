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    活化土地 八德育勤營區新建工程動土

    桃園市長鄭文燦（前排右）、陸軍司令陳寶餘（前排左）共同主持育勤營區新建工程動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（前排右）、陸軍司令陳寶餘（前排左）共同主持育勤營區新建工程動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府代辦陸軍司令部育勤營區新建工程，昨由桃園市長鄭文燦、陸軍司令陳寶餘共同主持開工動土典禮；鄭說，軍方與市府共同推動「互助活化閒置營區」，市府透過都市計畫變更，區段徵收中壢中原營區、大溪埔頂營區2筆土地，挹注軍方約69億元，再用其中21.9億元新建育勤營區第一期工程，達到軍民雙贏的目標。

    市府、軍方合作 共創雙贏

    育勤營區位於八德區興豐路旁，是舊「懷生機場」用地，基地總面積約75.15公頃，軍方將分三期開發，第一期斥資21.9億元，開發28.57公頃，新建補給運輸綜合大樓、補運分部大樓、餐廳、庫房等6棟建築，闢建運輸兵訓練場、油料綜合訓練場等，預計2023年6月完工，屆時除了原駐地就在此的陸軍後勤指揮部運補分部進駐，還會讓埔頂、中原營區的陸軍第三地區支援指揮部運輸兵群、補給油料庫暨支援部隊進駐。

    鄭文燦說，內政部都市計畫委員會已審定中原、埔頂營區都計變更案，2筆土地近22公頃，未來市府執行區段徵收，將挹注軍方近69億元，作為軍方新建育勤營區等工程的經費，待完工、部隊移防後，中原、埔頂營區的土地，將由市府規劃為住宅區、商業區或產專區等，帶動地方發展。

    徵收2營區 變更規劃為住宅區等

    陳寶餘也期待軍方與市府合作，能有效活化軍方的閒置營區，提升官兵服役環境與戰力；軍方人員說，雙方合作方式包括都計變更如八德育勤營區、維護代管如平鎮雙連前陣地、有償撥用如桃園憲兵隊、無償撥用如大溪員樹林營區等，或讓部隊能進駐新建築，或讓荒廢土地變公園。

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