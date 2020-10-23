《19日開園》新屋濱海植物園 遊客批陰森

遊客抱怨動線指示不明。（記者許倬勛攝）

2020/10/23 05:30

沒有導覽系統 柵欄圍網殘破 海管處：保留原始綠意 正進行二期工程

〔記者許倬勛、陳璟民／桃園報導〕桃園市「新屋濱海植物園」經市府海岸管理工程處生態資源調查、環境整修後，19日開放參觀，但有遊客反映全區導覽系統闕如、舊遊憩設施殘破、環境陰森、還在施工中的樣子，「不會帶親友來玩」；海管處長林立昌表示，二期工程進行中，部分建材暫置，舊有雕像待拆除，預計明年底全數完工，以嶄新模樣呈現。

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涼亭幽暗彷彿黑洞

新屋濱海植物園前身是公共造產「永安雪森林遊憩區」，閒置逾20年，海管處經2年調查，發現區內動植物生態豐富，高達250種，去年投入第一期300萬元整建，這個月19日風光開園，明年將用1200萬元設置遊客服務解說中心、戶外森林教室、森林野餐廣場及1000公尺生態步道等設施。

「迴向功德池」像墓碑

陳姓遊客說，手機Google地圖搜尋海管處網站提供的植物園所在未果，以舊稱「永安雪森林遊憩區」詢問綠色隧道附近出租腳踏車店家，才得知確切位置，園區內外無導覽地圖，「出口1、2、3」立桿看不出通往何處，各出口外也無牌面介紹這是什麼園區。

海管處：舊雕像待拆

陳表示，園內舊遊憩設施如座椅、柵欄圍網殘破，鋼筋水泥涼亭埋在土丘裡，亭內幽暗彷彿黑洞，廢棄「迴向功德池」乍看宛如墓碑與供桌，觀音菩薩、彌勒佛塑像處境淒涼，疑似違建的廢棄攤棚未清除，對園區品質感到失望。

新屋青年羅家興逛完植物園後受訪說，園區面積小，像在施工中，除部分植物解說牌，沒有其他導覽說明，感覺整體環境陰森、不會帶親友來玩。

明年底嶄新面貌呈現

林立昌解釋，園區以低強度的生態工法設計，保留原始綠意，因此第一期工程僅設置廁所、簡易座椅及解說牌，先開放民眾體驗自然生態，既存的人工設施如神明塑像將於二期工程拆除，並設置導覽牌面與燈照設施，提升導覽功能與質感，已向Google申請位置標示，預計年底通過，遊客可先搜尋「永安雪森林遊憩區」。

疑似違建的廢棄攤棚未清除。（記者許倬勛攝）

園內既存人工設施未拆除，水泥與林木並存畫面顯得詭異。（記者許倬勛攝）

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