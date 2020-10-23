農產展售、演唱會 竹縣市週末活動多

新竹縣立石大賽，明天將有超過60組人馬在鳳山溪畔堆石頭玩創意。（記者黃美珠攝）

2020/10/23 05:30

〔記者黃美珠、蔡孟尚、洪美秀／新竹報導〕新竹縣、市這個週末活動滿檔，相當熱鬧！白天有農產促銷、馬拉松與立石大賽、美展，晚上則有汽車電影院、客家大戲與演唱會，任君選擇。

新竹縣北埔鄉農會24日、25日在北埔鄉鄧南光紀念館旁公有停車場辦理「有柿來找茶」活動，有鹹菜桶打擊樂等表演與農夫市集、柿餅和膨風茶展售及品茶、柿餅DIY體驗。

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明天清晨6點半，遠東新世紀化纖總廠的經典馬拉松賽有近3000名跑友參賽；由鹿江教育基金會主辦的立石大賽，明天也將有超過60組人馬在鳳山溪畔一起堆石頭玩創意。

新竹美展今天起在縣、市文化局展出，有水彩、水墨膠彩、綜合媒材、書法篆刻、油畫、攝影、工藝等7大類，共展出130件創作。

明晚6點半，新竹縣政府前廣場有「汽車電影院」活動，2座400吋戶外大型螢幕播放「雞不可失」，預約報名網址：https://pse.is/wfx5t。

明天晚間7點，松興劇團在北埔鄉慈天宮演出客家大戲「烽火鴛鴦」；新竹市樹林頭觀光夜市，則有「漳顯神威魅力亞太」 演唱會，玖壹壹、滅火器、林芯儀、黃偉晉、采子、文慧如等將熱力開唱，並有美食攤位與摸彩，將送出電動機車、iPhone11Pro等大獎。

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