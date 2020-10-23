斥資1.42億 竹市17公里海岸線景觀再造

新竹市17公里海岸線景觀改善二期工程昨天舉行開工典禮，市府將斥資1.42億餘元進行改造。（記者洪美秀攝）

2020/10/23 05:30

將修復新竹漁港南岸930公尺海岸 成為親水地形 明年中完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市17公里海岸線景觀改善工程二期昨天開工，市府爭取中央經費，斥資1.42億餘元進行改造，預計明年6月完工。

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將增17.5公頃綠化面積

市府表示，新竹海岸線的17公里自行車道，串聯漁人碼頭、港南運河公園、賞蟹步道等景點，沿途景色優美，經生態專家評估後，將恢復新竹漁港南岸930公尺海岸原有樣貌，並增加17.5公頃綠化面積，成為可親近海岸的親水地形，並豐富海岸生態的動植物。

市府表示，台灣西部海岸線被沖刷侵蝕的情況嚴重，修復海岸線是很重要的工程，市府爭取經濟部水利署1億4291萬元補助，進行新竹漁港南岸的海岸線修復與景觀再造。

由於南岸海岸線與海平面有2到4公尺的落差，侵蝕情況嚴重，未來除會恢復原本的海岸線，也會打造成可親近海岸的親水地形。

市府表示，改造工程會配合原有基地進行地景地貌改造，作為防風的土丘，再用植栽綠美化整個腹地，提供濱海生態的動植物適合的生活空間，預計增加17.5公頃綠化面積、930公尺長的海岸線再造，未來將成為保護與復育台灣西海岸海濱生態的重要據點。

自行車道入口 環境再造

此外，因17公里自行車道天府路銜接新竹海岸線的入口處不明顯，此次也會進行入口環境再造，改善鋪面、休憩座椅，預計明年6月完工。

新竹市長林智堅表示，將持續整合觀光、自然資源，提升整體環境，打造由頭前溪左岸、新竹南寮漁港、17公里海岸線串成的「微笑水岸」。

新竹市17公里海岸線景觀改善二期工程昨天舉行開工典禮。圖為完工示意圖。（記者洪美秀翻攝）

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