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    彰化收購荔枝椿象成蟲 1公斤1000元

    台中區農業改良場示範人員，示範捕捉荔枝椿象成蟲的方法。（彰化縣府提供）

    台中區農業改良場示範人員，示範捕捉荔枝椿象成蟲的方法。（彰化縣府提供）

    2020/10/23 05:30

    〔記者林良哲／彰化報導〕為了有效防治荔枝椿象，彰化縣府公佈「捉蟲」計畫，1公斤的荔枝椿象成蟲可以換1000元現金，但農民表示，一隻成蟲只有0.6到0.8公克，要抓1400隻椿象才能換1000元，若是成蟲死掉後變成乾，重量還要減少約一半，因此這筆錢實在不好賺。

    1400隻才能換千元 農民嘆難賺

    荔枝椿象為外來的害蟲，成蟲會危害果樹生長，尤其是彰化縣盛產的荔枝、龍眼，經常遭到荔枝椿象危害，致使收成銳減，影響農民的收益。去年10月間，彰化縣政府農業處已發動首次收購荔枝椿象成蟲計劃，但效果不彰，因此今年再接再厲，希望民眾能踴躍參加。

    到12月3日止 有人捕捉賺外快

    彰化縣府農業處指出，荔枝椿象已進入成蟲越冬期，活動力下降，常聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，民眾可利用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，送交各鄉鎮市公所農業課，縣府以1公斤1000元收購成蟲，收購期從即日起到12月3日止。

    雖然縣府提出捕捉政策，但農民表示，荔枝椿象成蟲每隻約0.6到0.8公克，1公斤大概要1400隻，而成蟲會亂飛又會噴毒液，捉到之後成蟲會死亡，然後屍體變乾，重量還要減少約一半，整個算下來，可能要2000隻椿象才有1公斤重，因此「錢歹賺」。

    雖然如此，但也有人躍躍欲試，拿著網子到處捕捉，希望能賺點外快。目前已經有一位員林市的民眾拿了半公斤的荔枝椿象成蟲，前來農業處繳交。農業處也提醒大家，荔枝椿象受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，民眾若不慎被噴觸，皮膚會灼傷、眼睛會刺痛，建議捕捉時要戴帽子、眼鏡（或護目鏡），穿著長袖（或袖套）、長褲，雙手也要配戴塑膠手套，捕抓時要注意自身安全。

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