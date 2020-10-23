斥資5.11億 宜蘭橋新橋25日通車

斥資5.11億元的宜蘭橋改建工程，將在25日開放通車。（記者游明金攝）

2020/10/23 05:30

〔記者蔡昀容、游明金／宜蘭報導〕斥資5.11億元的宜蘭橋改建工程，第一階段主線工程完工，25日12時前開放通車，並封閉臨時便橋進行拆除。縣府交通處指出，15噸以上大貨車與大客車（公車除外）仍禁止通行，蘭陽媽祖文化節隊伍，會先在9點半經過遶境祈福，請車輛、人員配合交通管制通行。

媽祖文化節隊伍 9點半遶境

宜蘭橋原屬省道台9線公路系統，後經省道改線後調整為市區道路，是宜蘭往返礁溪、頭城的重要橋樑，車流量相當大。因原有橋梁老舊，無人行空間，且宜蘭河於該段受橋樑及路堤影響，通洪能力未能滿足宜蘭河治理計畫，縣府籌措經費辦理改建，在去年3月動工，原預計今年12月底完工通車。

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全長241公尺 雙向四車道

依工程設計，新橋全長241公尺，橋寬21.3公尺，含雙向四車道配置，兩側增設人行與自行車道。縣府日前公告，宜蘭橋定25日12時起進行主線道階段性通車，並封閉臨時便橋。

縣府交通處長黃志良說，第一階段通車，雙向各開放兩個主線道，內車道作為汽車通行，外車道暫作為機慢車道、自行車道與人行道，兩車道會以護欄分隔空間，主橋面安全結構已檢驗合格，開放通行沒有問題。

大貨車與大客車仍禁行

黃志良指出，橋樑兩側規劃的人行、自行車道與觀景台仍持續施工，因此仍屬於「工區」，新橋階段性通車，速限20公里，且大貨車與大客車仍禁行新橋，請改行黎務橋，全線12月底完工計畫不變。

縣府交通處表示，新橋可改善舊橋橋長不足，提升樑底高於計畫洪水位，人行與車行空間分離，並新設力行國小前通學步道，橋上人行步道眺望平台，可提供休閒空間。

黃志良說，25日當天，配合蘭陽媽祖文化節活動，遶境隊伍會在9點半通過新橋，並安排百人擊鼓等儀式，待活動結束整理場地，預訂12點前開放通車。

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