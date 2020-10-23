台東》分秘夜蛾入侵 關山稻逾百頃遭殃

斜紋夜蛾被性荷爾蒙吸引入誘引器，無法逃脫。（資料照）

2020/10/23 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕 台東縱谷地區水稻即將進入收割期，未料疑出現「夜盜蟲」斜紋夜蛾來戕害，初估受害農田超過百公頃，危害程度不一，農民更憂心噴藥防治，可能成造藥殘留無法順利繳穀；台東縣政府農業處長許家豪表示，經現勘後發現入侵害蟲非斜紋紋夜蛾，而是「分秘夜蛾」，已商請台東農改場協助農民正確用藥。

農民誤認為斜紋夜蛾危害

關山鎮德高里長周敏勝表示，日前接獲里民反映，種植水稻包括香米、高雄139等品種出現蟲害，查看發現應是「夜盜蟲」，撥開水稻底部包括蟲卵、幼蟲等都有，還有稻葉啃食斷裂，甚至稻穗掉落田間。

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害蟲寄居稻叢生處 難消滅

周敏勝說，有老農反映早期在收割後就會焚燒稻草，以高溫殺菌、殺害蟲也不是沒有道理，而今年配合環保政策不再焚燒稻草，期盼相關單位也能設法找出減少災害的對策。而噴藥防治處理，藥劑的費用加上植保機噴灑，每公頃多出約4000元左右，而且害蟲寄居在水稻叢生處，往往事倍功半還不見得有效。

關山蟲災 池上、鹿野也有

許家豪昨偕陳宏宗等人前往現地會勘。他說，影響範圍初估超過100公頃，除關山地區，包括池上、鹿野地區也有相同情況。分秘夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食，嚴重妨害稻穀入漿。

分秘夜蛾為夜行性蟲害，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食。（記者陳賢義翻攝）

斜紋夜蛾於蔥管內部取食葉肉。（花蓮農改場提供）

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