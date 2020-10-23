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    北市交通違規歸責實際駕駛人 可線上申辦

    台北市交通事件裁決所推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾透過網路直接申辦，節省時間。（記者蔡亞樺攝）

    台北市交通事件裁決所推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾透過網路直接申辦，節省時間。（記者蔡亞樺攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年來共享運具興起、租車需求增加，但車主並非實際駕駛人，若莫名收到闖紅燈或超速等交通違規罰單，車主可向主管機關申辦「歸責」。北市交通事件裁決所發現，申辦歸責指駕案件逐年成長，今年將破20萬件，即日起推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾透過網路直接申辦，平均1週申辦流程縮短為1天內就能完成，節省郵資與交通時間、費用，但限車籍設籍在北市的車主。

    裁決所昨推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，透過網路就能申請。裁決所長蘇福智說，以往民眾親跑裁決所申辦，填寫申請書、影印證件外，還要檢附紅單與採證照片的正本，但透過線上系統免正本，系統介接公路總局的車籍相關資料，不需再另外檢附，過去從申請到完成審核平均花一週、最多42個工作天，線上申辦時間縮短為1天內就能完成，相當省時。

    裁決所課長高健庭表示，車主收到舉發通知單時，應於到案日前提出申請，逾期不予受理；歸責案件申辦成功後，系統會自動重新指定罰單應到案日期為「申請日加45天」，讓實際駕駛人有足夠時間繳罰單，違規記點也一併歸責於實際駕駛人，同一駕駛人半年內違規記點共達6點（含）以上者，吊扣駕照1個月。

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