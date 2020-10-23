人瑞女醫 臨盆還先幫命危婦接生

新竹市長林智堅（右）昨天探訪104歲國寶級人瑞女醫師李佳音（左）。（記者洪美秀攝）

2020/10/23 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市104歲人瑞女醫師李佳音，行醫70載救人無數，曾在自己臨盆之際還先為性命垂危產婦接生，讓人感佩。新竹市長林智堅昨天在重陽節前夕探望她，李佳音分享每天1杯養命酒和吃咖啡牛奶糖的養生秘訣。

李佳音的傳奇故事，不僅是新竹之光，更是台灣之光。1916年出生的她，新竹女中畢業後考上東京女子醫大，取得醫師資格後返台執業，常主動替經濟弱勢民眾免費醫療，幾乎每天看診超過10小時，最多曾1天看診300人。

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李佳音曾到台南行醫，後來在新竹南寮開設診所，她在黑蝙蝠中隊擔任飛官的丈夫，在1次任務中飛機被擊落而殉職，她獨自扶養4名子女。

長子羅明德說，早年南寮生活不便，患者常病情嚴重才找醫師，媽媽往往耗費1、2小時越過田野溪流去看診，還曾在南寮港邊發現船上水手感染霍亂，通報後隔離船隻，為新竹擋下疫災。

李佳音行醫生涯中，也曾於懷胎羊水已破情況下還在看診，先為難產生命垂危的婦人接生，並看完診所內的患者，才自己專心生產。

李佳音58歲在台灣退休後，到日本北海道行醫，97歲才回國，日本政府曾邀請歸化日本籍，但李佳音堅持故鄉在台灣，未歸化日本籍。

李佳音目前僅有些耳背，每天都會到附近公園走動。她分享長壽秘訣是每天必備「養生雙寶」養命酒與咖啡牛奶糖，對社會要有熱誠與活力。

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