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    1.6萬青少年抽加熱菸 電子煙增至5.7萬人

    衛福部推估，1.6萬名青少年正在使用加熱菸，使用電子煙也有5.7萬人。（資料照，記者張嘉明攝）

    衛福部推估，1.6萬名青少年正在使用加熱菸，使用電子煙也有5.7萬人。（資料照，記者張嘉明攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院衛環委員會昨邀請衛福部、財政部、教育部，針對保護兒童青少年免於菸害進行專案報告，根據衛福部提出書面報告，推估有1.6萬名青少年正在使用加熱菸，另也有5.7萬名青少年使用電子煙。

    菸防法修正草案送院

    衛福部次長石崇良指出，衛福部已提出「菸害防制法修正草案」，新增「類菸品」定義，禁止包括電子煙在內各種類菸品的製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告。修法版本在7月28日預告結束，10月20日已報請行政院審查中。

    至於加熱菸，石崇良說，世界衛生組織認定加熱菸屬菸品，因此修法條文草案將加熱菸定義為菸品納入管理。有別於傳統紙菸，加熱菸要先經廠商提出健康風險評估，風險不高於傳統紙菸才會同意上市。

    加熱菸去年使用率下降

    國健署2019年青少年吸菸行為調查，在加熱菸部分，2018年國中生使用率為2%，2019年下降至0.9%，其中男生1.2%、女生0.5%，高中職學生使用率從2.7%下降至1.6%，推估超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸；併用紙菸與加熱菸的國中生有0.4%，高中職學生為1%。

    電子煙部分，國中生由2018年1.9%，上升至2019年2.5%，其中男生3.8%、女生1.1%；高中職學生由2018年的3.4%增加至2019年的5.6%，其中男生8.6%、女生2.2%，推估有5.7萬名青少年使用電子煙。另有1.1%國中生會電子煙併用紙菸、高中生則有3.4%。

    2019年調查的紙菸吸菸率，國中生為3%，較2018年的2.8%略微上升，高中職學生也從2018年8%，上升為8.4%，為2009年「菸害防制法」新規定實施10年來首度上升，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸。

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