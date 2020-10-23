兒盟調查！47%兒少涉入網路霸凌 4年增1倍

常見的霸凌態樣

2020/10/23 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕網路霸凌情形惡化中，已嚴重影響兒少身心安全！根據兒福聯盟「2020台灣學生網路霸凌現況調查」發現，47%兒少曾經涉入網路霸凌事件，遠高於2016年兒盟調查的22.2%，4年來成長幅度倍增，甚至有10.7%孩子曾因此出現自殺或自傷念頭。

1成曾出現自傷念頭

兒盟執行長白麗芳指出，孩子最常做的網路霸凌行為就是批評、辱罵他人，本次調查兒少在網路上常見的謾罵用詞，發現以三字經罵人的話最常見，其次為評論個性、性向、外表等，甚至否定別人存在的意義。

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批評、辱罵他人最多

網路的萍水相逢，如何演變成霸凌？兒盟分析，這與「手指打幾個字沒什麼」的錯誤認知有關。調查顯示，有21.3%的兒少認為網路霸凌只是成長過程的一部分，甚至有8.3%覺得在網路上攻擊殺傷力沒那麼大；同儕壓力也會造成網路上的集體攻擊，網路好友數越多，霸凌他人比例也愈高。

近6成發生在遊戲場域

在霸凌發生的場域部分，最常發生在手機遊戲、線上遊戲，佔59.8%；其次為社交平台如Facebook Messenger的39.9%、Instagram的37.4%。調查發現有約10%以上國、高中生每個月都會遇到1次以上的網路霸凌。

霸凌也造成身心問題，白麗芳表示，其中有31.2%會感到沮喪、23.6%對人際社交互動感到憂慮與緊張，甚至有10.7%孩子曾出現自殺或自傷的念頭；被網路霸凌而走上絕路，已經在孩子的世界真實發生。

針對霸凌的處理，兒盟強調「親、師、生」3方合作，家長要警覺孩子網路使用狀況、與孩子討論，要為自己網路行為負責；學校可設計「校園霸凌防制計畫」，與學生討論相關法律規範，或就班上社群媒體制定班規等；兒少本身也要謹記在社群互動時保護自己、不要用手指傷害他人。

被害、加害者都要關懷

親子教育專家吳娟瑜強調，霸凌的被害者及加害者都需要受到關懷，師長可掌握「停聽看」原則，雙方意見都予以傾聽，再思考幫助、陪伴、教育被霸凌者或霸凌他人者，杜絕霸凌行為。

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被霸凌後的影響

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