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    首頁　>　生活

    創傷知情照料 助受虐者走出陰影

    2020/10/23 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院研究發現，寄養機構受虐兒有終身精神疾患的比例高達5成，被幼時受暴陰影籠罩；暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲指出，這跟國外研究方向一致，對受虐兒、或曾經受虐的成人，「創傷知情照料」是很好的協助方式。

    王珮玲說，美國有個知名的研究叫「童年逆境」（ACE），是用來表示兒童成長過程中可能面對或見證的一組負面經歷的術語，包括身體、心理曾被虐待，隨年齡增長會影響人的身心健康。

    這些研究指出，曾經受虐或被性侵害的小孩，長大了多會在發育和生理、心理上出現問題，例如憂鬱、常做惡夢、長不高、行為異常等，進而罹患精神疾病，機率較其他小朋友高非常多。

    早發現處置 可避免傷害

    王珮玲指出，國內外開始做「創傷知情照料」（trauma-informed），主要針對創傷造成的影響並促進其復原，例如個別或團體諮商，來療育相關壓力和症狀，透過了解受創者過往的經歷及影響，有機會促進身心健康，「不管對成人或小孩都有必要」。她表示，最好的方式仍是回歸每個人多關心周遭的人，在社區、家庭和學校多注意，越早發現、處置就越有機會避免傷害。

    衛福部社會及家庭署署長簡慧娟說，安置在機構或寄養家庭的受虐兒少若有這些心理健康狀況，主責社工和安置單位會依個案需求，結合精神醫療及心理諮商資源，協助走出創傷陰影。

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