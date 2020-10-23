為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    入秋首波 中國塵霾今侵台

    中國霾害、沙塵南下，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，民眾需注意配戴口罩加強自身防護。（記者黃志源攝）

    中國霾害、沙塵南下，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，民眾需注意配戴口罩加強自身防護。（記者黃志源攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者羅綺、蕭玗欣／綜合報導〕入秋首波境外空污，今日起影響台灣！東北風挾帶從中國華北地區的霾及沙塵南下，北部率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，預計空氣品質為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，民眾需注意配戴口罩，加強自身防護。中央氣象局預估，今起受冷空氣影響，各地轉為乾冷，北台灣低溫下探十七、十八度。

    橘色等級 敏感族群注意

    中央氣象局表示，受沙德爾颱風及東北季風影響，北北基、宜蘭一帶昨出現豪雨等級雨勢，新北萬里三小時內就飆破百毫米，雨勢十分驚人；今起颱風逐漸遠離，各地水氣減少，受冷空氣影響，各地轉為乾冷。

    中度沙德爾颱風約位於鵝鑾鼻西南方七百公里海面上，未來將朝西北轉西方向，登陸中南半島。今起到週六，基隆、北海岸、東半部、西南部及馬祖沿海將有長浪發生。

    環保署指出，二十日中國內蒙、河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，預測PM10濃度約一五○微克／立方公尺，PM2.5濃度約五十微克／立方公尺。上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，空氣品質多為「橘色提醒」等級，影響程度視上游污染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

    環保署已協調台電、麥電等燃煤電廠減排、降載，也提醒地方政府關注空品變化，將適時啟動預警及應變措施，並加強轄內露天燃燒、營建工地，以及堆置場等管制作為。雲林、高雄、屏東等地應做好河川揚塵的抑制工作，降低空品惡化影響。

    環保署指出，週六白天空氣品質逐漸緩和，但南部地區位於下風處，污染物易累積，空氣品質依舊為普通到橘色提醒等級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量 影片

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務
    2020/10/22 08:29

    家中長輩出院無人照顧怎麼辦？南投提供無縫接軌長照服務

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播