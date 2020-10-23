入秋首波 中國塵霾今侵台

中國霾害、沙塵南下，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，民眾需注意配戴口罩加強自身防護。（記者黃志源攝）

2020/10/23 05:30

〔記者羅綺、蕭玗欣／綜合報導〕入秋首波境外空污，今日起影響台灣！東北風挾帶從中國華北地區的霾及沙塵南下，北部率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，預計空氣品質為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，民眾需注意配戴口罩，加強自身防護。中央氣象局預估，今起受冷空氣影響，各地轉為乾冷，北台灣低溫下探十七、十八度。

橘色等級 敏感族群注意

中央氣象局表示，受沙德爾颱風及東北季風影響，北北基、宜蘭一帶昨出現豪雨等級雨勢，新北萬里三小時內就飆破百毫米，雨勢十分驚人；今起颱風逐漸遠離，各地水氣減少，受冷空氣影響，各地轉為乾冷。

請繼續往下閱讀...

中度沙德爾颱風約位於鵝鑾鼻西南方七百公里海面上，未來將朝西北轉西方向，登陸中南半島。今起到週六，基隆、北海岸、東半部、西南部及馬祖沿海將有長浪發生。

環保署指出，二十日中國內蒙、河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，預測PM10濃度約一五○微克／立方公尺，PM2.5濃度約五十微克／立方公尺。上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，空氣品質多為「橘色提醒」等級，影響程度視上游污染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

環保署已協調台電、麥電等燃煤電廠減排、降載，也提醒地方政府關注空品變化，將適時啟動預警及應變措施，並加強轄內露天燃燒、營建工地，以及堆置場等管制作為。雲林、高雄、屏東等地應做好河川揚塵的抑制工作，降低空品惡化影響。

環保署指出，週六白天空氣品質逐漸緩和，但南部地區位於下風處，污染物易累積，空氣品質依舊為普通到橘色提醒等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法