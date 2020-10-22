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    百年建築池田屋、洪稇源商號 10.25 開放

    在客運不進入六龜老街後，池田屋將成一處讓遊客漫遊、認識六龜歷史的所在。 （記者許麗娟攝）

    在客運不進入六龜老街後，池田屋將成一處讓遊客漫遊、認識六龜歷史的所在。 （記者許麗娟攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕高雄市六龜區在日治時期曾因伐木、採樟造就繁華街市，今雖物換星移，但當時留存至今的池田屋、洪稇源等百年建築，經過六龜之心老街改造計畫的整建，10月25日將透過六龜觀光藝文季活動，帶世人穿越時空再次感受昔日榮景。

    一睹六龜繁盛時期首富宅邸

    六龜老街在莫拉克風災後因人潮大量流失而沒落，但也藉此契機，在前六龜區長宋貴龍推動下，得以透過六龜之心老街改造計畫重新粉墨登場，不僅讓六龜客運站前身的日治時期池田屋旅舍重回原本樣貌，往日為先民交易站的洪稇源商號也將開放，可一睹繁盛時期，六龜首富的住商宅邸。

    招待日警的池田屋 設博物館

    六龜區公所主秘陳昱如指出，早期六龜為採樟及林業重鎮，1929年日人池田兵太郎開設專門招待日警的池田屋旅舍，日本戰敗後，池田屋曾經營酒家，1961年由高雄客運買下設站，現保留客運售票亭及候車站的樣貌，除將設置高雄客運博物館、採樟博物館外，未來也將引進在地風味的冰淇淋、文創商店進駐。

    與池田屋對街的洪稇源商號，是當地傳承4代的歷史建築，老屋裡，富歷史味道的商櫃、老奶奶的梳妝台和櫥櫃等全被保存下來，像是跳脫時空來到當年。

    從洪稇源商號後院，可沿著石梯步上天台，在四周盡是矮房的街區，洪家後代甚至曾在天台上擺桌宴客3天。陳昱如表示，這裡將成為小農展售中心，未來也將整理青年旅宿空間，讓遊客可以在六龜老街停留更長時間，緩慢感受老街之美。

    有老街市集 免費賞蝶專車

    10月25、31日和11月1日將展開六龜之心啟用前的暖場活動，有老街市集、品茗茶席、溪石彩繪和歷史場域導覽、免費賞蝶接駁專車等，遊客可開車至六龜神龍宮，沿著童心蝶園、天滿宮神社遺址的竹林步道，經六龜區公所散步至老街，或可從福龜園區步行進入老街，串聯街區歷史與自然生態，體認不一樣的六龜。

    洪稇源商號是過往的交易商號，原住民會將山產帶來這裡交易生活用品。 （記者許麗娟攝）

    洪稇源商號是過往的交易商號，原住民會將山產帶來這裡交易生活用品。 （記者許麗娟攝）

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