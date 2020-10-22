薪資回捐案延燒 晚晴再爆逼退社工

市議員黃捷（中）偕同高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南（右）召開記者會，指高市晚晴婦女協會逼退社工，差點鬧出人命，左為高雄市社會局專委黃慧琦。 （記者葛祐豪攝）

2020/10/22 05:30

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市晚晴婦女協會涉薪資回捐一案，又爆出後續發展，協會寄存證信函辭退社工，該名社工差點以死相逼。對此，社會局表示，明年委辦契約中將加重罰鍰；晚晴則指是該社工工作狀況不好。

市府共罰晚晴11萬3500元

社會局並發表聲明譴責此行為，絕不允許社工捐款予受僱單位，並堅決捍衛社工權益，市府勞工局與社會局已依據勞基法及違反委辦契約規定，共裁罰晚晴11萬3500元。

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今年7月底，高雄市晚晴婦女協會被踢爆，強迫社工每月回捐薪資，社會局稽查後，要求晚晴須在1個月內返還薪資。

市議員黃捷昨偕同高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南召開記者會，黃捷指出，近10年來已有超過20名晚晴婦女協會社工被迫薪資回捐，總回捐金額超過百萬。

郭志南表示，上週五一名社工被該協會楊姓總幹事要求簽下離職切結，情緒激動差點跳樓；據了解，該名社工之前已燒炭一次，於是趕緊強制送醫。本週一出院後，又接到晚晴的存證信函，合理懷疑是遭到報復。

社會局專委黃慧琦表示，晚晴強迫社工每月回捐薪資案，第一批8人已返還，3人有匯款收據，晚晴還沒還，另8人沒收據，社會局將進一步協助。

黃慧琦說，晚晴已違反委辦機構的勞動契約，記點制將扣違約金3500元，但社會局認為罰則太輕，明年將在契約中加重處分，以事件來處罰，一次罰1萬元。此外，晚晴今年契約到期後，將列入「最重視名單」。

高雄市晚晴婦女協會理事長沈玉玲隨後在市議員黃文益陪同下，召開記者會澄清，強調2年多前接下理事長，是看到媒體報導，才知道強迫社工薪資回捐，她「不支持也不接受」，於是在今年9月5日辭職，但還未送社會局備查。

晚晴：該社工工作狀況不好

沈玉玲並當場致電楊姓總幹事，楊表示，遭解職的志工是因工作狀況不好。

勞工局也表示，晚晴未按期給付薪資和簽到不實，已開罰11萬元。

至於社工被要求簽署自願離職切結書爭議，已向勞工局提起勞資爭議調解，勞工局已要求晚晴協會於10月24日前，依法給付相關費用。

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