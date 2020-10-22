政院政委張景森視察橋科 允加速開發

行政院政務委員張景森（中）在副市長林欽榮（右）陪同下，前往橋科視察開發進度。（記者葛祐豪翻攝）

2020/10/22 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市府推動橋頭科學園區「緊緊緊」！行政院政務委員張景森昨在高雄市副市長林欽榮陪同下，前往橋科視察開發進度。他表示，中央將成立跨部會協調機制，加速橋科發展，預計明年底將可開放企業選地建廠，創造1萬1千個就業機會。

張景森昨邀集環保署、營建署及科技部代表，在高市副市長林欽榮陪同下，前往橋科視察開發進度。

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中央將成立跨部會協調機制

張景森強調，中央將成立跨部會協調機制，加速橋科發展；他並指示農委會及環保署，針對有機農業示範區設置、高屏空污總量管制兩項議題檢討，給予高市府協助。

張景森指出，隨著5G、AIoT（人工智慧物聯網）技術發展，近期高雄半導體與電子材料投資熱絡，包含日月光、華邦電、國巨等多家國際大廠，紛紛加碼在高雄擴廠。

串聯南科 打造南部科技廊道

張景森說，中央將積極與高雄市政府合作，加速橋科開發，並積極向國際科技大廠招手，預計明年底將可開放企業選地建廠，希望串聯南科、路科、橋科及楠梓加工區，打造南部科技廊道。

副市長林欽榮表示，橋科園區是帶動高雄產業轉型升級的重要政策。市長陳其邁也特別關心橋科進度，並指示經發局積極引入半導體、航太、智慧機械、智慧生醫與AI軟體服務等高科技產業進駐。

高雄市經發局指出，未來橋科將提供進駐企業稅捐、租金優惠，以及租稅和融資利息補助等方案，吸引國際科技大廠投資，預計共將創造1萬1千個就業機會。

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