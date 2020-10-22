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    舊步道新氣象 竹市公道五路 變身綠蔭走廊

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

    竹市公道五路變身綠蔭走廊。（記者蔡彰盛攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市公道五路是市區往來科學園區要道，並有國道1號交流道，是開車民眾抵達新竹市必經「門面」，過去沿線人行道路窄且障礙物多，市府爭取內政部6千萬元經費改建，打造平整無障礙、植栽豐富並有自行車道的「綠蔭走廊」。內政部長徐國勇昨天在市長林智堅陪同下視察，稱讚以人為本的公道五路是「台灣道路的典範」！

    林智堅感謝中央大力支持，攜手改善20年老舊步道，安全又美觀。林智堅說，公道五路串聯新竹市東西區，鄰近高速公路交流道與清、交大及園區，是繼光復路後，台灣第二條科技廊帶，沿線除有科技大廠，往西更可通到中油、台肥基地與未來的AIOT產業聚落。

    斥資6199萬 打造迎賓要道

    但原有的人行步道狹窄難行、設施破損，因此爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，斥資6199萬元改善道路品質、綠美化植栽並將纜線地下化，讓新竹市的門面環境更好，成為迎賓要道。

    排除人行道障礙 擴大植栽

    「公道五路不只是新竹的門面，更是台灣的門面！」徐國勇讚許林智堅施政團隊積極爭取經費，打造出這條「典範級」道路，不僅設置汽機車停車彎，讓人車分流，並將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是一條真正「以人為本」的道路。

    市府工務處表示，公道五路人行道過去老舊破損、動線不良，缺乏無障礙設施，排水溝更被管線佔據，市府將超過20年的問題一併解決，逐一排除1.6公里內50處障礙，包括移除消防栓、電線桿、變電箱，解決管線、標誌牌雜亂現象。也在路邊停車格前後方，把人行空間從3.6公尺變成5.5公尺，形成自然的避車彎，並有更多空間擴大植栽帶，打造綠廊。

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