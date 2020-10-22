自行車賽﹢音樂節 太魯閣明後天交管

太魯閣峽谷音樂節24日登場，太魯閣台地將從上午8點至下午6點進行交管，禁止汽、機車進入，民眾須轉搭接駁專車上山。 （太管處提供）

2020/10/22 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣KOM（King of the Mountain）自行車登山王挑戰賽23日將在花蓮七星潭登場，選手挑戰路線將一路騎至太魯閣並攀升到合歡山武嶺，長約105公里，警方顧及賽事安全，清晨5點起分階段沿線管制；24日則是太魯閣峽谷音樂節，太魯閣台地從上午8點至下午6點也會進行交管，禁止汽、機車進入，民眾須轉搭接駁專車上山。

自行車登山王挑戰賽23日登場

由中華民國自行車騎士協會主辦的東進武嶺自行車賽是車界年度盛事，每年吸引許多選手朝聖，今年KOM自行車登山王挑戰賽將在23日舉辦，22國、425位選手會從花蓮七星潭一路攀升到合歡山武嶺，總長105公里，爬升高度總計3275公尺，途經亞熱帶、山地亞熱帶及高山寒帶氣候區，極具考驗選手的耐力及適應力。

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由於往年賽事期間，警方雖多次呼籲民眾改道，仍有零星駕駛會自賽道西邊往東行駛。負責維持賽道交通順暢的花蓮縣警察局新城分局表示，希望遊客當天能避開交管路段，保障所有選手及工作人員的安全。

193線、台8線 部分路段管制

新城警分局表示，週五管制時間及路線，包括193線七星潭高架橋至新城鄉民有街，時間為清晨5點至7點；台8線太魯閣大橋南端至天祥段，清晨6點至8點管制；天祥至大禹嶺段清晨6點半至中午12點管制；台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心，則從上午8點半管制至下午1點。

峽谷音樂節 太魯閣台地交管

自行車賽落幕後，隔天24日太魯閣接續舉辦峽谷音樂節，以「天地樂章，詠唱自然」為題，邀請台灣知名女高音蔣啟真、金曲獎原住民歌手伊祭．達道及台北愛樂交響樂團等團體演出。

太管處表示，戶外展演分上、下午2場次，活動當天太魯閣台地從上午8點至下午6點進行交管，禁止汽、機車進入，民眾需在新城（太魯閣）站轉搭免費接駁專車，平均每10分鐘1班車，全程需佩戴口罩防疫。

KOM自行車登山王挑戰賽23日將在花蓮七星潭登場，選手挑戰路線將一路騎至太魯閣並攀升到合歡山武嶺，長約105公里。（花蓮警方提供）

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