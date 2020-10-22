台南》建設非重南輕北 市府：總投資98件

2020/10/22 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕市議會定期會昨天開始進行市政總質詢，市議員蔡育輝質疑，市政建設重南輕北，10年來溪北人口已減少3萬5239人。市長黃偉哲說，目前市政資源的投入比以前更重視溪北。

黃偉哲表示，溪北建設包括農漁業、農水路暨道路翻修與長勝營區重劃的部分市府均持續進行，且一年比一年投入更多的資源，也大幅改善下營、麻豆埤頭與佳里的水利建設，硬體與軟體的提升均逐步加強改善。

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黃偉哲說，國圖南院主要是由中央發包，去年流標一次，這項建設在溪北是已經確定的，至於是不是在原址，目前還有一些行政程序待處理。

市府表示，對於溪北區域的建設，配合國土計畫法規劃未來產業發展需要，考量未來產業用地的供需及全市產業南北均衡發展，其中溪北地區共劃設5處（柳營2處，新營、鹽水、後壁各1處），總面積約計669公頃已納入未來發展地區，產業用地規劃將配合產業發展情況及實際需求，滾動式檢討新增產業用地。

市府並表示，自黃偉哲上任以來，溪北地區總計投資98件、達60.54億元，並新增1150人就業機會。

市府指出，市府規劃「大新營美術園區」、「北台南都心鐵道地景公園」以期透過公共藝術空間改造形塑都市景觀，並打通新營火車站以南至新營糖廠路段，與周邊計畫合作完整串聯藍綠帶；「台糖舊鐵道轉型自行車道」以新營糖廠為核心，透過台糖鐵道轉型做為自行車休閒路網連結至鹽水、後壁，未來配合鐵路立體化建設計畫的推動，調整鐵路兩側都市機能，強化場站周圍土地利用效能。

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