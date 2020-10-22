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    台南》肉燥飯賽被搶先辦 黃偉哲邀高雄冠軍再來比

    黃偉哲回嗆高雄，最好是高雄辦完獲第一名者，再來台南參加複賽。（資料照，記者張忠義攝）

    黃偉哲回嗆高雄，最好是高雄辦完獲第一名者，再來台南參加複賽。（資料照，記者張忠義攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者蔡文居、葛祐豪／綜合報導〕高雄市政府昨天宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，台南市長黃偉哲昨天對此表示，台南下個月本來就要辦，懷疑可能消息走漏讓高雄搶先宣布。他並嗆聲說，最好是高雄辦完獲第1名者，再來台南參加複賽。

    對於昨天高雄宣布要辦肉燥飯爭霸賽，黃偉哲被問及台南會跟進嗎？他則表示，懷疑是我們自己的計畫外洩，結果高雄就拿去用，因為我們本來就要在11月舉辦，現在高雄要辦，那應該要有一個友誼組讓台南的廠商參加，「他（意指高雄）不是說都沒在怕的嗎？」

    高雄若下戰帖 黃：台南一定赴會爭霸

    黃偉哲說，反正這都是好事，台南跟高雄就像是兄弟市，但是親兄弟也要明算帳，如果兄弟有邀請，我們一定赴會，兄弟如果沒有邀請台南，我們也只能尊重，但台南市本來就要在11月21日舉辦牛肉湯節，牛肉湯節之後要辦肉燥飯大賽，想不到高雄先宣布。

    至於台南賽 黃：邀高屏作伙參加

    黃偉哲說，既然要舉辦比賽，會廣邀高雄跟屏東一起來辦肉燥飯比賽，若高雄不想要的話，台南市就自己辦。屆時台南市舉辦時，一定會邀請高、屏參加，以展現我們泱泱大市的心胸。

    高雄市觀光局長周玲妏昨天表示，感謝多位縣市首長接力推廣肉燥飯，觀光局及農業局應全國肉燥飯愛好者的期盼，搶先全台舉辦大型高雄肉燥飯爭霸賽，藉以推廣國產豬肉與高雄特色農特產食材。

    高雄賽尚未訂定比賽日期及獎金

    「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」即日起至11月1日開放網路報名，至於比賽時間及獎金將另行公布。比賽將分成「專業店家組」及「全民制霸組」各自對決，最終選出高雄最強肉燥飯霸主，將帶動另一波高雄美食觀光。

    高雄市宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」。（高雄市觀光局提供）

    高雄市宣布將舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」。（高雄市觀光局提供）

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