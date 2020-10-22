台南》日治小彈藥庫掩體崩落 六河局：豪雨所致

近來被發現外層掩體受損。（記者吳俊鋒翻攝）

2020/10/22 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德區三爺溪中、下游正進行整治，緊鄰河畔有2座推算逾75年歷史的日軍彈藥庫，規模較大的之前一度遭誤拆4分之1，地方發起搶救，得以現狀保留，但小的最近也被發現毀損，民眾抨擊文化局保護不力；對此，水利署第六河川局則喊冤，是8月時的豪雨造成上方掩體自然崩落，強調絕無人為破壞。

8/26仁德豪雨 水位暴漲遭掏空

六河局工務課澄清，三爺溪因為整治，正施作護岸，8月26日仁德出現豪雨，當地水位暴漲，淹過基礎樁，沖刷、掏空一旁的小彈藥庫底下基礎，導致上方的土石鬆動，外層的掩體崩落，乍看會誤以為遭到破壞。

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2彈藥庫僅列冊追蹤 難罰毀損

文化資產管理處長林喬彬表示，2座彈藥庫經會勘後，目前僅列冊追蹤，沒有罰則，但已要求施工單位不得再有拆除動作，並做好保護措施，避免再度受損。林喬彬說，今年8月中旬就邀請3位委員進行文化資產價值評估的現勘，初步決定列冊追蹤審查，小彈藥庫疑遭毀損，研判應該有改變原來的平衡狀態，護坡才會滑動，已請六河局加強維護、管理。

工務課將建置擋土牆 以緩崩落

前市府觀光旅遊局長陳信安發現小彈藥庫受損，引發地方關切，市議員郭鴻儀立刻邀集文資處與六河局會勘，釐清事發原因，並全力阻止破壞動作持續擴大。工務課指出，檢視後，小彈藥庫的內部結構仍完好，避免塌陷災情再次發生，掩體外將建置擋土牆，盼能減緩崩落，協助保存。

2座日軍彈藥庫在後壁里洋子下橋附近的右岸，大小各一，建體是五角造型，相當特殊，位於國產署的土地，原本頗為隱蔽，甚至被遺忘，因六河局的三爺溪治理工程，存廢問題被搬上檯面。

之前被誤拆的大彈藥庫，位於南側，長度20公尺以上，兩端的出入口遭到破壞，但內部的通道結構還保留完整，並可見到吊置魚雷、炸彈的掛勾。小彈藥庫的位置偏北，長度約10公尺，2座都不在治理線的行水區之內，但是大彈藥庫位於規劃的防汛道路範圍內，仍有治水團隊施工問題待克服。

日治小彈藥庫之前沒有被誤拆，外部完好。（記者吳俊鋒翻攝）

位於北側的小日治彈藥庫出入口，之前沒有被誤拆。（記者吳俊鋒攝）

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