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    首頁　>　生活

    台北／明年赴中差旅編1439萬 柯：不去會取消

    2020/10/22 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會報告110年度施政計畫及台北市總預算案，議員苗博雅發現北市府編列明年各局處機關赴中的差旅計畫預算為1439萬元，她質疑疫情嚴峻、兩岸關係緊張，卻編這筆預算很奇怪，質疑市府赴中動機；議員王鴻薇更抓包今年受疫情影響，去年編列的海外參訪預算已延到明年使用，但110年度竟又有相同預算，痛批預算浮編。

    疫情嚴峻、兩岸緊張 議員質疑赴中動機

    苗博雅提醒柯，目前台灣和中國的關係，已經和柯剛當市長時不同，國際局勢正在變化，北市府跟中國交流計畫應通盤徹底務實檢討。柯文哲卻稱，先編列預算，不能去會取消，去年編列的也沒想到今年會不能用。

    議員質疑赴中交流不合適

    苗博雅說，北市衛生局跟北市聯醫，明年編列赴中公共衛生考察觀摩，地政局要出席海峽兩岸學術論壇，她質疑現在共機天天繞台，我們卻還要分享大數據城市管理，這些計畫目前看來不合適，還有其他計畫分散在各局處底下，希望把這些問題帶回去思考，至少今年審查預算落實檢討跟中國交流計畫實際有無必要性；柯則允諾回去各局處檢討一遍。

    被批浮編 柯：議員刪掉就好

    另外，王鴻薇表示，台北市觀傳局109年海外旅展相關預算約有927萬1000元，因應疫情以變更契約方式，延長履約期限到110年10月底執行，地區包括越南、印尼、馬來西亞、中東、歐洲、香港，但觀傳局在110年預算中竟仍編列相同的預算。

    王鴻薇痛批，編了又編是怎樣，如果明年疫情好轉，就可以一玩再玩嗎？預算沒實施可以保留到明年，但明年卻又再編一次，怎可以浮編，柯市長要把螺絲拴緊！柯文哲卻回應，請議員刪掉就好了，讓王鴻薇相當無言，並表示議會一定刪除這筆預算。

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