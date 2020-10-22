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    《台中》魚市場首辦假日市集 好康等你搶》

    台中魚市場首辦假日市集，當天有多項好康優惠。（記者許國楨攝）

    台中魚市場首辦假日市集，當天有多項好康優惠。（記者許國楨攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕疫情衝擊漁產品外銷，不少商家轉攻內需市場，台中魚市場的整體交易業績比去年同期成長，無異打了1劑強心針，為乘勝追擊，市府在台中魚市場打造中台灣希望廣場，24日起首辦假日市集，集結優質蔬果、肉品及漁產，結合農產休閒觀光，並祭出多項優惠，希望能吸引民眾悠閒購足所需。

    台中魚市場總經理林芳標昨天說，受到疫情影響，全台漁貨外銷不易，不少商家轉進內需市場開賣，以該魚市而言，每日平均交易量達55噸，交易金額進帳750萬元，比去年同期成長5~6%，為了繼續提升業績，將定期安排假日市集，本週六、日的「農漁風采．哈魚再現」率先登場。

    農業局指出，市府決定在台中魚市場打造中台灣希望廣場，提供安心、安全、有生產履歷的農產品，讓中台灣的農民能就地行銷，不用再北上。

    台中魚市場董事長李煥湘表示，這是台中市首次農、漁業大結盟，結合農、漁產品，推出聯合行銷平台，共同照顧農漁民，除了推銷農漁產品外，也配合漁業署推廣國產魚，24日的開幕活動有國產虱目魚肚、國產石斑魚、台灣鯛魚片等買1送1優惠，前300人到場排隊即送雞蛋1盒，現場也會邀請知名飯店主廚示範料理。

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