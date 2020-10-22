《台中》北屯段社宅上梁 220戶明年底竣工

北屯區北屯段社宅將提供220戶住宅，昨天舉行上梁典禮，明年底完工。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區北屯段社會住宅2年前由前任市長林佳龍開工，市長盧秀燕於昨天舉行上梁典禮，此社會住宅由市府斥資5.1億元興建，規劃220戶住宅及店舖，預計明年底竣工與開放抽籤登記，後年可入住，盧秀燕強調：「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」市議員曾朝榮卻質疑說，原本在北屯區另有太原段社會住宅450戶，卻被市府取消，實在相當可惜，盼望盧市長善用土地政策。

斥資5.1億 林佳龍任內開工

市長盧秀燕主持上梁典禮時說，北屯段基地原為長安新村舊址（原省新聞處宿舍），在北興里長陳長勳爭取下，保留當地北興里民集會所及停車場，另一塊土地則興建社會住宅，保留當地20棵老樹，配置托嬰中心與社會服務站、店鋪等社區福利設施。

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配置托嬰中心等社福設施

住宅處表示，北屯段基地鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，為連通市區主要通道，位處校園及市場周圍，建築物規劃地下3層、地上11層複合混居式住宅；居住單元提供1房型129戶（8坪）、2房型61戶（16坪）、3房型30戶（24坪），共220戶。

市議員曾朝榮、謝明源、陳文政等地方人士都出席，曾朝榮表示，北屯區人口日漸增加，過去林佳龍市長任內4年，已規劃超過5000戶，已動工或興建完成的社宅約有1000戶，目前盧市長開工動土或上梁的社會住宅都是林佳龍任內規劃的，市民對社會住宅需求及實現居住正義迫切，他不禁為盧市長的政策憂心。

當地的北興里長陳長勳指出，宿舍多年前曾淪為垃圾場、治安死角，4、5年前陸續拆除，歷經文創聚落、台體運動大學場館等規劃，最後確定是社會住宅，地方都很期待，希望盡速竣工入住。

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