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    首頁　>　生活

    （雲林）20多株黃花風鈴木遭砍 疑為曬花生

    合和社區黃花風鈴木盛開時的美麗景象。（擷取自李錫銘臉書）

    合和社區黃花風鈴木盛開時的美麗景象。（擷取自李錫銘臉書）

    2020/10/17 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕元長鄉合和村社區種植了50多株黃花風鈴木，每年花季美不勝收，幾天前社區內半數以上的黃花風鈴木枝葉竟遭鋸斷後焚燒，道路兩旁焦黑一片，引起社區民眾公憤，懷疑花生農為了11月起要在產業道路上曬花生而痛下毒手，居民要求相關單位出面制止並究責。

    鋸枝葉焚燒 合和村花道遇「劫」

    每年春季黃花風鈴木盛開引發賞花熱潮，合和社區為了美化環境，10年前向縣府爭取補助，在合和村通往山川寮部落產業道路上種植了大約50多株黃花風鈴木，這幾年來每當黃花盛開，社區美不勝收，讓人心曠神怡。

    合和合作農場主席李錫勳表示，黃花風鈴木逐漸長大，枝葉變得茂密，每年11月花生收成時都會在產業道路上曬花生的農民，疑因不滿樹木枝葉擋到陽光，近兩年來都有兩、三株黃花風鈴木被截斷樹枝，今年更離譜，花生農竟將至少20多株的黃花風鈴木樹枝全鋸斷，連同路旁的雜草一同放火燒掉。

    已非首例 居民要求究責制止

    前台灣農權總會常務監事李錫銘表示，這麼美的樹木，怎麼可以為了曬花生就把樹木鋸掉還放火焚燒，太過自私和離譜，該產業道路屬鄉道，已經向元長鄉公所陳情，希望能制止花生農繼續砍樹、破壞環境生態的行為。

    元長鄉公所建設課表示，接獲陳情後已到現場勘察，花生農原意只是想修剪黃花風鈴木，但是卻把整株樹木的枝幹鋸掉並放火燒，確實不妥，已要求花生農不得再破壞樹木；一位合和村民則表示，明年春天社區黃花風鈴木開花勢必失色不少，相當可惜，對於為了一己之私而殘害樹木的花生農，希望公所能報警追究其責任，以免重覆的事件一再發生。

    20多株黃花風鈴木被鋸斷枝幹連同雜草一併燒毀，路旁焦黑一片。 （擷取自李錫銘臉書）

    20多株黃花風鈴木被鋸斷枝幹連同雜草一併燒毀，路旁焦黑一片。 （擷取自李錫銘臉書）

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