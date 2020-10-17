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    首頁　>　生活

    夜間光雕、電音趴 基隆推「海派浪漫」

    2020/10/17 05:30

    〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府與知名派對品牌「spunite」合辦「海派浪漫」系列活動，今天（17日）起到25日的每晚6點半到晚上10點，每半小時在正濱漁港舉辦夜間光雕展演，今天、明天還有浪漫市集，24日在和平島公園有「封島電音派對」，市府也推出3條深度旅遊路線，詳細遊程預計10月下旬在電商平台上架。

    規劃3遊程 深度遊覽基隆

    基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆的海港魅力、人文風情已成為旅遊熱點，規劃3種「海派浪漫」深度遊覽基隆的遊程，串連地方亮點、特色餐廳、風格店家。

    遊程預計10月下旬在KKDAY及MyTaiwanTour電商平台上架，包括「山海冒險，極限基隆探險」、「都會文青，海港人的慢靈魂」、「悠活基隆，漫漫基隆山海間」等，邀請旅客在基隆的山海日夜之間玩不停。

    另外，基隆市文化局主辦「藝術扎根─社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於明天（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，免費入場。文化局長陳靜萍說，《咱的聲音》是說唱動跳、載歌載舞，充滿歷史人文與在地社區共創的戲劇，串連在地共感的元素，包括「吉古拉」、「旭川河」、「委託行」、「林開郡洋樓」等，帶出基隆的歷史文化脈絡，詳情到慾望劇團粉絲頁查詢。

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