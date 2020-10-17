國軍投入澎湖醫療 蔡英文肯定

今年全國漁民節移師澎湖舉行，總統蔡英文（前排左）率官員到場，並表揚模範漁民。 （記者劉禹慶攝）

2020/10/17 05:30

〔記者李欣芳、劉禹慶／綜合報導〕蔡英文總統昨晚前往澎湖視導三軍總醫院澎湖分院心導管室運作概況，對於設備及人員配置，已經有醫學中心的水準，蔡英文相信對在地的國軍來說，是非常重要的醫療照顧，同時對澎湖在地的鄉親，也是很重要的設施設立及服務來源。

這項行程並未公開，總統府發布新聞稿表示，總統抵達後，先聽取三軍總醫院澎湖分院院長張芳維簡報「醫療在地化成果」，隨後參觀「心導管室」。

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蔡英文致詞表示，在她還未擔任總統時，常來澎湖，並在機場遇到很多澎湖鄉親，因為受到各專科醫師、醫院設備能量的不足，必須到台灣本島看病。

軍醫院 能強化偏鄉服務

蔡英文指出，當然希望公立醫院可以強化服務，但最有能量的還是軍事系統的醫院，一方面，國軍需要照顧，另一方面，國防經費的使用彈性較大。如果軍事系統的醫院能夠強化比較偏鄉的地區服務，醫療可以普及台灣各地，是她上任後希望能夠加速推動的事情。

蔡英文表示，這裡的設備及人員配置，已經有醫學中心的水準，對在地的國軍是非常重要的醫療照顧，同時對澎湖在地的鄉親，也是很重要的設施設立及服務來源。期盼因為國軍的投入，澎湖鄉親可以得到最好、水準最高的醫療服務。

全國漁民節 首度移師澎湖

另外，全國漁民節昨晚首度移師澎湖舉行，蔡英文跨海參加，這也是總統連續第三年參加漁民節慶祝大會，並頒獎表揚全國12位模範漁民，對於漁民每年貢獻台灣經濟900億元感到敬佩。

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