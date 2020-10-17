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    高球練習場開幕 免費供學校練習

    市長陳其邁揮桿小露一手，表示已10幾年沒打小白球。 （記者葛祐豪攝）

    市長陳其邁揮桿小露一手，表示已10幾年沒打小白球。 （記者葛祐豪攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕聯上集團多角化經營，取得教育局標租案，設立高爾夫球練習場，市府每年可獲得租金1028萬元，高雄市長陳其邁昨參加開幕典禮，強調「投資高雄是最好選擇！」

    陳其邁參加開幕典禮爭取

    陳其邁也希望練習場能免費供附近中小學體育課練習，聯上集團董事長蘇永義表示「已經做了！」

    聯上集團除了建築本業外，近年又跨足觀光娛樂，擁有MLD台鋁、Hotel Dua、晶綺盛宴、聯上飯店等事業體，近期在文山特區的文龍路，開起高爾夫球練習場。

    市有地活化 市府年進帳千萬

    「聯上高爾夫球練習場」原址是學校預定地，面積7400多坪，前身也是高爾夫球練習場，但已荒廢2、3年，聯上集團向教育局取得標租案，4年一約，表現良好可延長4年，每年租金1028萬元，並砸下4000萬元整修及添購設備，增加咖啡美食沙龍，搖身一變為高雄最時尚的高爾夫球練習場，1、2樓共有82個球道。

    蘇永義強調，他深根高雄，未來將投資23億元，進行農十六停35的多功能商場停車場BOT案。

    陳其邁昨天參加高爾夫球練習場開幕典禮，他感謝聯上集團加碼投資，利用閒置土地，並強調「投資高雄是最好選擇！」陳其邁並揮桿小露一手，架式十足。

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