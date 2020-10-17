長華科技、緯創資通 加碼投資高雄

緯創資通宣布加碼在高雄打造全方位研發中心。（記者葛祐豪攝）

2020/10/17 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕科技廠商投資高雄再傳捷報！全球導線架前5大供應商長華科技，加碼30億元在楠梓加工區擴廠，提供150個就業機會；科技大廠緯創資通也宣布在高雄打造全方位研發中心，預計3年內招募超過200名人才。

長華科技動土典禮上，加工區管理處長黃文谷表示，長華科技作為楠梓加工區首家參與台商回台投資政策的企業，並透過收購日本住礦集團持股，讓長華集團成為世界級的半導體尖端企業。

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長華可望晉身全球導線架龍頭

長華科技董事長黃嘉能強調，將投資30億元，興建地下1層、地上7層的嶄新廠房，未來預計可增加年產值8億元，提供150個就業機會。新廠落成後，可望晉身全球導線架的龍頭廠商。

緯創將再增加200個工作機會

此外，科技大廠緯創資通從2015年起，在高雄設立「高雄軟體產品研發中心」，前天再加碼宣布打造全方位研發中心，有別之前以軟體為主，將加入電子、機械研發等硬體設計，為高雄增加200個串連AIoT（人工智慧物聯網）與雲端大數據的工作機會。

市府秘書長楊明州強調，引進高科技、低污染的產業，提供優質工作機會，讓高雄年輕人不再北漂。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良指出，緯創之前在高雄已招募320位優秀軟體研發人才，全方位研發中心成立後，預計3年內招募超過200位人才，代表緯創在高雄將有超過520位員工落地生根。

長華科技加碼30億在楠梓加工區擴廠動工。（記者葛祐豪翻攝）

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