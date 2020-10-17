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    《桃園》聯席審查結果出爐 歲入刪76億 歲出刪7572萬

    桃園市議會已經完成市府明年度總預算聯席審查，下週二將進入二、三讀程序。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會已經完成市府明年度總預算聯席審查，下週二將進入二、三讀程序。（記者謝武雄攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市明年度總預算案昨經市議會各審查會聯席審查完竣，市府原編列歲入預算1249億7700萬元，被刪除76億元、擱置98億7000萬元，編列歲出預算1386億7700萬元，刪除7572萬5248元、擱置52億068萬7104元，待議會大會下週二進行二、三讀審議。

    檢視聯審結果，營業基金部分，營業收入22億5622萬4000元，營業成本收入19億6558萬3000元、刪減1162萬元，營業費用3億0919萬9000元、刪減3373萬7000元，擱置1663萬元。

    非營業作業基金部分，營業收入190億6487萬2000元、擱置14億0656萬2000元，營業成本與費用108億5400萬6000元、擱置4億4993萬1000元，營業外收入1779萬5000元、擱置186萬9000元，被擱置的都是停車場營業基金。

    歲入被擱置76億元為地政局預算，是平均地權基金剩餘繳庫，基金主要來源為地政局標售區段徵收抵費地，據悉，桃園市升格後，平均地權基金挹注市庫4、500億元，是重要的建設經費來源，依照歲入、歲出對等編列原則，若該筆76億元預算被刪除，勢必影響明年歲出編列。

    至於歲出刪除部分，除了各局處出國旅費，最大金額為環保局新屋環教園區相關預算1507萬元，其次為客家事務局補助客家文化基金會1000萬元、觀光旅遊局「2020桃園萬聖節」975萬元、交通局八德轉運站租金420萬元等。

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