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    首頁　>　生活

    《桃園》延宕多年 大竹國小擴校有解

    2020/10/17 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區大竹國小校舍空間不足，近1800名學生擠在1.5公頃的校園，市府曾規劃徵收周邊0.6公頃土地擴校計畫，2014年經協調地主願以低於市價的3.4億元讓售，礙於重大建設預算排擠而延宕，地主們質疑市府罔顧學生就學品質，上週祭出封閉南竹路五段學校側門行動，經多方協商撤封後，昨更達成共識，朝部分獎勵容積轉移、少部分以市府徵收方式取得土地，向擴校計畫邁進一大步。

    部分獎勵容積轉移、部分徵收

    地主們不滿大竹國小擴校計畫延宕多年，國慶連假期間將側門圍起來，藉此凸顯校舍不足問題讓市府重視，經多方協商，地主們在14日同意撤除路障。

    封學校側門 路障撤除

    市府教育局昨邀集地主、校方與市府都市發展局、工務局、地政局代表召開協調會，都發局長盧維屏提供專業意見，建議擴校計畫可朝對地主獎勵容積轉移方式，節省市庫支應學校擴建成本，地主日後建屋也能享有容積獎勵。

    地主之一黃先生表示，大竹國小的學生長期擠在空間不大的校園校舍內，目前桃園航空城區段徵收案已經進入實質開發階段，未來拆遷戶會優先到大竹地區，市府在大竹規劃的社會住宅也即將要完工，並且開放入住，有求學需求的學生會越來越多，對於市府協調提出的做法感到認同，也樂見其成。

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