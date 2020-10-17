吃美食嘗鮮果 苗縣3活動24日登場

公館鄉農會將於24日在苗栗特色館辦理「芋你相柿」年度芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動。（記者彭健禮攝）

2020/10/17 05:30

〔記者張勳騰、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄山水節將在24、25日登場，昨召開造勢記者會，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人拉開南庄山水圖，展現串連台三線的路跑路線；公館鄉農會將於24日在苗栗特色館辦理「芋你相柿」年度芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動，三灣梨鄉休閒農業區將於24日舉辦三灣梨鄉茶香農遊體驗，縣長徐耀昌邀請鄉親前來吃美食、嘗鮮果，體驗苗栗好山好水好風情。

南庄山水節 馬拉松增為全馬

南庄鄉農會總幹事陳乾安指出，南庄山水節今年邁入第20年，8年前加入路跑元素，今年馬拉松也增加為全馬，路線也橫跨南庄、三灣、獅潭，吸引超過4千位跑友報名參與。

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南庄山水節24、25日將在鄉公所河堤公有停車場登場，結合農糧署及苗栗縣南庄鄉觀光產業協會，將舉辦客家麵食嘉年華推廣米食及農特產品行銷活動，24日晚舉辦選手之夜，現場除了歌舞演唱表演，更有麵食品嘗活動等，25日一早則是馬拉松開跑及農特產品展售等。

公館鄉芋頭、柿子饗宴

芋頭、柿子進入產期，苗栗縣公館鄉為全縣最大芋頭產地，公館鄉農會將於24日在苗栗特色館辦理「芋你相柿」年度芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動，並與在地餐飲業者合作，推出特色芋頭料理。

三灣梨鄉茶香農遊體驗

三灣梨鄉休閒農業區將於24日在永和山茶場舉辦活動，以「一梨三茶」的產業主軸，推出茶鬆餅體驗、鴻運酸柑茶體驗、茶油蛋糕體驗、水梨果醬體驗及梨嫁接體驗等DIY遊程，及在地風味餐品嚐、在地農夫市集、品茗及三灣梨鄉休區巡禮，歡迎造訪感受樂活農村風情。

苗栗縣長徐耀昌（右六）等人行銷南庄鄉優質農特產品。（記者張勳騰攝）

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