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    頭份改善道路環境 3案獲補助9030萬

    昊天宮廟前廣場因長期遭車輛輾壓多處破損，周邊道路年久失修。（記者彭健禮翻攝）

    昊天宮廟前廣場因長期遭車輛輾壓多處破損，周邊道路年久失修。（記者彭健禮翻攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所改善市區、學校及地方信仰中心周邊人車通行道路與環境品質，透過苗栗縣政府向中央提報3計畫案，獲內政部營建署補助共核定9030萬元。市長羅雪珠表示，感謝縣府協助及中央支持，希望達成提升路平及建構人本環境空間，打造舒適生活空間及環境。

    頭份8道路改善 補助3730萬

    頭份市區道路易遭詬病有路面下陷、龜裂、坑洞及人孔蓋密集等，市公所提「頭份市中山路、顯會路、信東路、興隆路等周邊提升道路品質改善工程」，獲核定3730萬元。

    工程以中山路、顯會路、信東路、興隆路為主軸，並串接周邊中華路、仁愛路、信義路、和平路，共8條道路形成區域路網，藉由更新鋪面、人孔蓋下地減量及加強行穿線視覺效果，提供品質及安全兼具的通行環境，改善範圍總計長5080公尺。

    六合等學校 3000萬整修通學步道

    頭份、僑善、六合（預定地）國小及文英國中位處車流頻繁道路旁，且部分路段校區緊鄰路邊，缺乏人行空間，導致學生通行只能從路側水溝蓋板上方或路側通行，尤其頭份國小前方路邊常有車輛停放，學童在車陣間穿梭路肩。

    「頭份市六合、僑善、頭份國小及文英國中通學步道改善工程」獲核定3000萬元，將闢建及改善總長1305公尺通學步道，區隔人行及車行空間。

    昊天宮廣場 2300萬改善鋪面

    昊天宮位頭份上興里，廟前廣場長期遭車輛輾壓多處破損，周邊道路年久失修，也欠缺休憩設施，「頭份市上興里昊天宮廟埕廣場暨徒步空間改善工程」獲核定2300萬元，將改善鋪面，將行人徒步空間與車行路線分流，增設休憩設施。

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