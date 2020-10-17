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    埔里中正路舊圓環「整容」 內側車道封閉

    埔里中正路、中山路口圓環整建，封閉內側車道。（記者佟振國攝）

    埔里中正路、中山路口圓環整建，封閉內側車道。（記者佟振國攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮中正路與中山路口舊圓環，原設置噴泉水舞設施已損壞多年，且早期未做好排水設施，導致圓環積水不易排出，陳年死水經高溫曝曬散發惡臭，公所今年度爭取補助進行改善，將封閉內側車道施工1個月，也提醒民眾行經圓環務必注意安全，或改由其他道路行駛。

    埔里鎮內現有2座圓環，全部在中正路上，尤其中正路、中山路口的圓環歷史悠久，承載許多老一輩埔里人的記憶，風貌歷經多次整建有所不同，但都是市區重要地標。

    積水不易排出 易生惡臭

    圓環內原有噴泉水舞設施，但已經損壞多年，且早期未做完善排水設施，導致圓環內的積水不易排出，又無法循環，導致陳年死水遇到炎夏高溫曝曬更散發惡臭，有時積水外溢也影響周邊商家，多次陳情要求改善。

    公所表示，今年度透過地方創生計畫向營建署爭取800萬元進行舊圓環整體改善，將打除原有的噴泉及過多的水泥設施，在保留所有的樹種下，再加種3株五葉松及顏色多元的無刺麒麟花，以自然綠美化為圓環變身。

    由於圓環工程有重型機具進出，須封閉內側車道以策安全，但位處交通繁忙路段，且11月下旬至12月初埔里鎮又逢12年一度的清醮盛事，交通流量更大，公所已限包商趕在11月15日前完工，讓交通恢復正常。

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