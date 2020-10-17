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    首頁　>　生活

    木瓜溪畔自行車道完工 串連吉安山海戀

    位在吉安鄉最南側的「木瓜溪畔休閒自行車道」目前已完工進入驗收階段，沿著木瓜溪畔串連至光華河岸相互呼應。（記者王錦義攝）

    位在吉安鄉最南側的「木瓜溪畔休閒自行車道」目前已完工進入驗收階段，沿著木瓜溪畔串連至光華河岸相互呼應。（記者王錦義攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕位在吉安鄉最南側的「木瓜溪畔休閒自行車道」日前已經完工，現進入驗收階段，自行車道全長約6.6公里，從台9線轉入自行車道，往東沿著木瓜溪畔可騎到海邊，銜接全鄉面積最大的環保運動公園、光華河岸自行車道、台開農場、新天堂樂園、貨櫃星巴克、化仁海堤自行車道等，公所指出，鄉內有9條自行車道彼此串連，讓遊客到吉安可享受一場充滿山海風景的單車之旅。

    沿著台九線木瓜溪橋下，順行初英堤防，明亮繽紛色彩的木瓜溪自行車道迎賓展望。花蓮吉安鄉長游淑貞說，公所建置一條平整、安全、適性的通行路網，護欄選用繽紛多元的顏色，讓自行車道與鄉內人文相結合，象徵活力吉安的友善與多元。

    公所指出，吉安鄉9條環鄉自行車道各有不同特色，木瓜溪畔休閒自行車道向西行可抵達沿著七腳川溪旁的親水線自行車道、親山線自行車道，形成完善的環鄉自行車步道系統，其中長約5公里的田園自行道，貫穿永興、光華、稻香等村，更充滿農村風情。公所呼籲，自行車道禁行機車，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例第60條規定處罰，也禁止在車道兩旁任意亂倒營建廢棄物及採摘草花等違法行為。

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