全民運今花蓮登場 美食攤迎「不塑」客

全民運選手之夜現場提供免費的環保餐具借用，但須支付押金100元，歸還時可退押金。（花蓮縣政府提供）

2020/10/17 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕109年全民運動會今天起到22日在花蓮縣舉辦，共有28個項目計1萬5000多名選手共襄盛舉，大會將在今天下午4點半舉辦開幕典禮，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及花蓮縣長徐榛蔚都將參與開幕典禮，下午2點起現場還將有70個攤商提供花蓮特色美食，花蓮縣環保局表示，由於參與人數眾多，現場攤商不使用一次性餐具，與會隊職員除了可自備環保餐具，現場也提供1萬組環保餐具給現場人員免費借用。

餐具須自備或付押金借用

109年全民運動會於本月13日起，包括沙灘手球、花式溜冰及競速溜冰項目已展開比賽，其中競速溜冰項目在昨天已結束為期3天賽程，屏東縣選手黃玉霖、高雄市的選手陳映竹2人，分別於滑輪溜冰競速500＋D公尺爭先賽中，打破男子組、女子組大會紀錄、全國紀錄，表現優異，此外，地主花蓮縣選手楊凱崴、張慈珈，名列滑輪溜冰競速速度過樁決賽第4名及第8名，表現亦不俗。

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全民運比賽從今天正式揭幕，共有健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳等28項比賽，今年更新增「行舟拔河」項目，開幕典禮今天下午4點半於花蓮縣立體育館小巨蛋舉行，晚間6點將以「5G-AR開幕開場秀」揭幕，在場館內佈建5G網路，讓觀眾欣賞以花蓮美景為主題的AR動畫，呈現「精彩全民運、幸福花蓮城」主題；開幕典禮預計有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠參與活動。

開幕典禮預計總統將到來

開幕典禮後「選手之夜」安排在花蓮縣立體育場舉行，現場共有70個攤位提供花蓮特色美食。花蓮縣環保局表示，現場的飲食攤商將全面禁用一次性塑膠用品、餐具，攤商直接使用環保餐具或自然素材盛裝食物販售給民眾，食畢再到特定回收點歸還；選手及民眾也可到花蓮縣環保局攤位借用環保餐具，支付押金100元，歸還餐具時可退回，比賽期間東大門夜市也同步辦理環保餐具借用，藉此也減少垃圾，落實源頭減量。

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