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    將軍青鯤鯓朝天宮建醮 王船今出廠

    相隔24年、將軍區青鯤鯓朝天宮王船建醮大典將登場，船身彩繪的王船今天出廠。（記者楊金城攝）

    相隔24年、將軍區青鯤鯓朝天宮王船建醮大典將登場，船身彩繪的王船今天出廠。（記者楊金城攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者楊金城／將軍報導〕將軍區青鯤鯓朝天宮舉辦庚子年三朝王船建醮大典，王船將在今天（17日）出廠，27日（農曆9月11日）起鼓入醮，30日送王船，這是青鯤鯓地區相隔24年再辦王船醮，地方總動員籌辦醮典，非常熱鬧。

    27日起鼓入醮 30日送王船

    今天王船出廠後，將接受信眾祭拜，晚間舉辦大型晚會，邀請知名藝人張秀卿、向蕙玲等人表演。

    距上次舉辦建醮相隔24年

    青鯤鯓朝天宮建醮委員會副總幹事周偉程表示，青鯤鯓朝天宮每12年一科舉辦王船醮，依例在鼠年建醮，上一科因故未舉辦建醮，因此今年庚子年三朝王船醮距上次舉辦建醮已經相隔24年。

    朝天宮廟史約280年，主祀天上聖母、玄天上帝、五府千歲、千歲爺、代巡七王等神祇，是台南溪北濱海地區知名大廟，朝天宮主委王壹郎、建醮委員會主委陳仙塔、副主委周文俊等人帶領執事人員全力籌辦這次三朝王船醮典，安南區正統鹿耳門聖母廟將擔任前鋒官。

    青鯤鯤朝天宮庚子年王船的龍骨長9尺6寸，打造的王船長約6.8公尺、寬約2.5公尺、高約3.6公尺，船身彩繪，氣勢非凡。

    搭建高聳醮壇牌樓 十分壯觀

    朝天宮三朝王船醮在國曆10月24日遶境、10月27日起鼓入醮、10月29日普度，10月30日送王（燒王船）。

    目前在朝天宮周邊已搭建起高聳的醮壇牌樓，相當醒目、壯觀，周偉程表示，青鯤鯓有鯤溟里和鯤鯓里，總人口不到3千人，普度當天供奉的祭品將超過10萬盆，沿青鯤鯓聚落圍一圈，歡迎信眾參加王船醮活動。

    將軍區青鯤鯓朝天宮周邊搭建起高聳的醮壇牌樓，相當醒目、壯觀。（記者楊金城攝）

    將軍區青鯤鯓朝天宮周邊搭建起高聳的醮壇牌樓，相當醒目、壯觀。（記者楊金城攝）

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