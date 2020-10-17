《台東》綠島放流4萬尾魚苗 傳大量死亡

民眾在臉書「就是愛綠島」po上圓眼燕魚放流後，死在海底的畫面。（記者黃明堂翻攝）

2020/10/17 05:30

潛水客在海底拍攝到死亡魚苗 公所：疑運送過程出問題

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島鄉公所前天在南寮漁港放流4萬隻圓眼燕魚魚苗，但已有民眾在海底拍攝到大量死亡的燕魚苗。綠島鄉公所表示，可能是廠商在運送過程出問題，盼存活的魚苗快快長大。

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欲豐富海底郵筒週邊魚群

綠島鄉公所向中央爭取經費，計畫要豐富海底郵筒週邊魚群，吸引遊客。前天在南寮漁港舉辦放流活動，卻有不少魚苗浮在海面，也有潛水客在附近小丑島海底發現不少死亡魚苗。

民眾將海底魚苗屍體畫面po上臉書，引起關切。鄉長謝賢裕表示，當天他用目視來看，魚的活力不是很好，放流後的死亡率也高過預期，但這只是直覺，無法量化評估具體死亡率。

鄉長：死亡率高過預期

他說，可能承包商在屏東至綠島的運送過程出了問題，另種可能性是目前正值季節變換，海水水溫不穩定！不過，委託案並未明訂存活率要達到何種標準，所以也無法追究廠商責任；日後辦理類似放流時，公所會邀學者專家參與，訂出明確放流程序。

學者憂恐衝擊生態鏈

長期關注綠島的靜宜大學通識中心環境生態講師趙克堅質疑，放流如此高密度的圓眼燕魚是觀光導向？還是生態導向？野放大量單一物種，可能對相關的生態鏈造成嚴重影響，若是弱勢物種很有可能因適應力不良，放流成了放死。

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